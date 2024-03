Đà Nẵng kiến nghị nhiều nội dung liên quan tài sản kê biên của Vũ 'nhôm'

Báo cáo dài 11 trang, do Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam ký, đã chia những khó khăn vướng mắc thành 4 nhóm. Bao gồm: Các tài sản khi cơ quan CSĐT (Bộ Công an) kê biên đã được chuyển nhượng, không đứng tên Phan Văn Anh Vũ ; Những tài sản có sự khác biệt giữa lệnh kê biên tài sản của Cơ quan CSĐT (Bộ Công an), bản án và thực tế; Nhóm tài sản thu hồi liên quan đến vợ, người thân của bị cáo Phan Văn Anh Vũ và các công ty liên quan; Dự án khu du lịch ven biển tại đường Trường Sa.

Lúng túng trong thực hiện.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Tại bản án hình sự phúc thẩm ngày 12/5/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã kết án các bị cáo Trần Văn Minh, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai ".

Nhà và đất tại số 37 và 39 Pacteur Đà Nẵng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Trong phần quyết định của bản án nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên giao UBND TP. Đà Nẵng thu hồi cho Nhà nước các bất động sản gồm 11 nhà, đất và 2 thửa đất. Đồng thời, giao thu hồi Khu đất 29ha thuộc Dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng tuyên giao UBND TP. Đà Nẵng thu hồi Dự án Khu du lịch biển Non Nước (tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) diện tích 3,77ha.

Sau khi Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên có hiệu lực pháp luật, UBND TP. Đà Nẵng đã triển khai thi hành bản án và ban hành quyết định thu hồi tài sản là nhà, đất. Tuy nhiên, quá trình thực hiện bản án có nhiều vướng mắc , UBND TP cũng nhận được nhiều văn bản của các cá nhân, tập thể có liên quan kiến nghị liên quan đến các tài sản thực hiện thu hồi.

Một nhà đất trên đường Nguyễn Thái Học, TP Đà Nẵng có liên quan quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Đối với nhóm tài sản thu hồi liên quan đến vợ, người thân bị cáo Phan Văn Anh Vũ và các công ty gồm: Nhà đất 22 Cô Giang (đứng tên bà Nguyễn Thị Thu Hiền), nhà đất 2 Hải Phòng (bà Ngô Minh Anh, Ngô Minh Phương), nhà đất 20 Bạch Đằng, 34 Hoàng Văn Thụ (bà Phan Anh Hạnh Trinh), nhà đất 45 Nguyễn Thái Học (Công ty TNHH I.V.C), nhà đất 73 Nguyễn Thái Học (Công ty CP đầu tư Nhất Gia Phúc), nhà đất 47 Nguyễn Thái Học (Công ty TNHH Phú Gia Compound)…

UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Theo ý kiến tại cuộc họp liên ngành ngày 9/3/2023 tại TAND Cấp cao tại Hà Nội đã thống nhất về nội dung này như sau: " Nhóm 20 tài sản kê biên liên quan đến vợ, người thân bị cáo Phan Văn Anh Vũ và của Công ty CP Xây dựng 79, Công ty TNHH I.V.C, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 có tranh chấp phân chia quyền sở hữu, sử dụng. Đề nghị Vụ Giám đốc kiểm tra 1 TAND Tối cao tham mưu lãnh đạo TAND Tối cao có văn bản chỉ đạo giải quyết"

Do đó, UBND TP. Đà Nẵng báo cáo TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét, kiến nghị Vụ Giám đốc kiểm tra 1, tham mưu lãnh đạo TAND Tối cao có hướng dẫn để Đà Nẵng thực hiện theo bản án và giải quyết kiến nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan nói trên.

Đối với dự án Khu du lịch ven biển tại đường Trường Sa, UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Dự án này đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư và giao đất, cho thuê đất theo dự án đầu tư đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt.

Theo quy định Điều 48 Luật Đầu tư không quy định thu hồi dự án, chỉ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 chỉ quy định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Như vậy, theo quy định của pháp luật đất đai và luật Đầu tư hiện hành không có khái niệm "thu hồi dự án" như bản án số 158 đã tuyên, dẫn đến UBND TP. Đà Nẵng lúng túng trong thực hiện.

Do vậy, UBND TP. Đà Nẵng báo cáo TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét, đính chính bản án: "Giao UBND TP. Đà Nẵng thu hồi đất, chấm dứt hoạt động của dự án Khu du lịch biển Non nước, diện tích 3,77ha, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng”.

Kiến nghị xem xét kháng nghị bản án

Đối với các tài sản khi Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) kê biên đã được chuyển nhượng, UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Thửa đất số B3-13-35 (diện tích 174m2) và thửa đất số B3-13-51 (210m2) cùng tờ bản đồ KT01/01, khu đô thị Harbour Ville (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đều được chuyển nhượng trước khi kê biên, không còn là tài sản của Phan Văn Anh Vũ và vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền.

Do đó, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét, kiến nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao xem xét kháng nghị bản án.

Theo báo cáo, có 4 tài sản có nằm trong nhóm có sự khác biệt giữa lệnh kê biên tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), bản án và thực tế. Bao gồm: Nhà, đất số 20 Bạch Đằng; nhà, đất số 7 Bạch Đằng; nhà, đất số 37 Pasteur; nhà đất số 39 Pasteur.

Qua kiểm tra, rà soát UBND TP. Đà Nẵng cho hay các tài sản này đã được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị điều chỉnh một số nội dung bản án liên quan đến các tài sản này.