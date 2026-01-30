Đã tìm ra món ăn vặt “tốt nhất thế giới” cho giấc ngủ, nghe tên xong nhiều người tưởng… nghe nhầm!

Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen "đoạn tuyệt" với mọi món ăn vặt sau bữa tối vì sợ tăng cân hoặc mất ngủ. Đặc biệt, nhắc đến sô cô la, đa số sẽ nghĩ ngay đến cảm giác tỉnh táo do caffeine hay năng lượng dư thừa từ đường. Thế nhưng, các nghiên cứu khoa học mới đây đã đưa ra một kết luận khiến không ít người phải ngỡ ngàng: sô cô la đen nguyên chất chính là "người bạn đồng hành" lý tưởng cho một giấc ngủ sâu.

Tại sao ăn sô cô la đen giúp ngủ ngon?

Sở dĩ món ăn này được mệnh danh là thực phẩm vàng cho giấc ngủ là nhờ sự hiện diện của magie. Theo các chuyên gia dinh dưỡng tại Motion Nutrition (Anh), chỉ một miếng nhỏ sô cô la đen đã cung cấp khoảng 64mg magie, đáp ứng tới gần 1/4 nhu cầu khoáng chất của cơ thể mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Magie không chỉ là một nguyên tố vi lượng thông thường mà còn đóng vai trò như một "nhân viên điều phối" cho hệ thần kinh. Sau đây là 4 cách cụ thể mà magie trong sô cô la đen giúp ích cho giấc ngủ:

- Giảm căng thẳng: Magiê giúp hạ thấp nồng độ cortisol, hormone gây căng thẳng, vốn là nguyên nhân khiến nhiều người trằn trọc, khó ngủ.

- Kích thích sản xuất melatonin: Đây là hormone kiểm soát chu kỳ ngủ – thức, giúp cơ thể nhanh chóng đi vào trạng thái nghỉ ngơi.

- Thư giãn hệ thần kinh: Magie kích hoạt chất dẫn truyền thần kinh GABA, tạo ra hiệu ứng làm dịu và giảm hoạt động của tế bào thần kinh, giúp cơ thể thư giãn.

- Giảm căng cơ: Magie ngăn chặn sự kích thích quá mức của hệ thần kinh cơ, giúp cơ thể bớt căng thẳng, dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

Ảnh minh họa

Cách thưởng thức sô cô la đen để "chìm vào giấc mộng"

Dù mang lại lợi ích tuyệt vời, nhưng chuyên gia Adam Hutchin từ Motion Nutrition (Anh) cũng đưa ra cảnh báo rằng việc tiêu thụ sai cách có thể phản tác dụng.

Để biến sô cô la đen thành "liều thuốc ngủ" tự nhiên, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

Ưu tiên hàng đầu là lựa chọn loại sô cô la đen có hàm lượng cacao từ 70% trở lên. Chỉ số này càng cao thì lượng magie càng dồi dào, trong khi nồng độ đường (tác nhân gây tỉnh táo) lại ở mức thấp nhất. Bạn nên tránh xa sô cô la sữa hoặc sô cô la trắng vì chúng chứa quá nhiều đường và chất béo bão hòa, có thể làm gián đoạn quá trình nghỉ ngơi của cơ thể.

Ảnh minh họa

Về liều lượng, bạn chỉ nên nhấm nháp khoảng 1 đến 2 miếng nhỏ, tương đương 10 đến 20g vào buổi tối. Thời điểm lý tưởng là nhâm nhi chậm rãi khi bụng không quá no và tuyệt đối không nên nằm ngủ ngay sau khi ăn để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Việc nhai kỹ, thưởng thức trong tư thế thoải mái sẽ giúp các hoạt chất được hấp thụ tốt nhất, đưa bạn vào giấc ngủ ngon một cách nhẹ nhàng.

Nguồn và ảnh: Express, Eat This