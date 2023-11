Đã vào mùa Đông nhưng Hà Nội lạ lắm: Nhiều người dân thủ đô vẫn quần cộc, áo ngắn tay đi ra đường

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày 28-29/11, thời tiết thủ đô Hà Nội hầu như không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời có khả năng hửng nắng. Cả nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều ít thay đổi.

Ghi nhận thực tế tại Hà Nội, trời quang mây, nắng chói, thời tiết có phần oi nóng. Nhiều người dân ra đường chỉ mặc đồ mỏng, áo cộc tay.

Dù đã vào đông, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn có nền nhiệt dao động 28-30 độ C.

Nhiều người cho rằng năm nay miền Bắc có "mùa đông không lạnh" hay "mùa hè dài bất tận".

Ghi nhận vào trưa ngày 28/11, thay vì phải trang bị cho mình những chiếc áo ấm hay co ro khi di chuyển trên đường vì lạnh, nhiều người dân thủ đô vẫn khoác lên mình những bộ đồ mỏng để bớt oi nóng, hay khoác thêm những chiếc áo chống nắng, áo khoác mỏng để chống cháy da,…

Nhiều người ra đường chỉ cần mặc một chiếc áo cộc tay, hay những bộ đồ mỏng vì trời vẫn oi nóng vào thời điểm trưa

Do lo ngại cái lạnh của mùa Đông, trước đó anh Ngô Văn Nhung (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã phải thu xếp công việc, về quê nhà mang những bộ đồ ấm lên Hà Nội. Anh Nhung cho biết: "Dù đã chuẩn bị rất kỹ cho mùa đông năm nay, từ quần áo ấm đến những phụ kiện như gang tay, tất, giày,.. nhưng những món đồ này vẫn phải nằm trong tủ. Có thể nói năm nay "mùa hè kéo dài bất tận", tôi đi ngoài đường còn phải toát mồ hôi do nắng, nóng."

Cũng như anh Nhung, bạn Đặng Huyền bày tỏ quan điểm: "Có thể nói năm nay không có mùa đông, mình đã đi mua chọn một số áo đại hàn, áo giữ nhiệt nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội sử dụng đến. Tình trạng nắng nóng kéo dài như vậy, bản thân mình cũng rất khó chịu, bởi vốn dĩ mùa nào thức nấy, mùa đông không lạnh nghiễm nhiên mọi sinh hoạt, đời sống của con người cũng sẽ bị đảo lộn theo."

Thời tiết bất thường khiến phong cách ăn mặc của người dân Thủ đô thay đổi, có thể nói mùa Đông "mọi người diện thời trang của mùa Hè".

Theo bà Lê Thị Hải Yến – Trưởng phòng dự báo tác động công ty CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THỜI TIẾT WEATHERPLUS cho biết, năm nay (2023) thời tiết có xu hướng ấm hơn so với mọi năm. Cụ thể, mặc dù từ tháng 10 đến nay, vẫn đón những đợt không khí lạnh, nhưng chỉ có đợt không khí lạnh tăng cường diễn ra trong ít ngày. Tính đến thời điểm tháng 11 năm nay, so với năm 2022 và những năm trước, tình trạng ấm nóng được duy trì liên tục và sẽ vẫn duy trì như vậy trong tháng 12, những đợt rét đậm, rét hại sẽ ít hơn so với bình thường.

"Hiện tại, chúng tôi đã phân tích và đưa ra nhận định, trong nửa đầu tháng 12, các đợt không khí lạnh về khá yếu, mặc dù nhiệt độ sẽ giảm đi hơn so với những ngày vừa qua, nhưng nền nhiệt ấm vẫn sẽ duy trì, rất ít khả năng xảy ra hiện tượng rét như những năm trước. Đến nửa cuối tháng 12, sẽ có những đợt rét hơn, tuy nhiên sẽ không gây rét đậm, rét hại. Các đợt lạnh sâu sẽ có thể xảy ra nhưng ít hơn so với mọi năm, có thể xuất hiện ở khoảng tháng 1, tháng 2 năm 2024." Trưởng phòng dự báo tác động công ty cổ phần giải pháp thời tiết WEATHERPLUS cho hay.

Theo bà Yến (Trưởng phòng dự báo tác động công ty cổ phần giải pháp thời tiết WEATHERPLUS), guyên nhân xảy ra tình trạng "mùa đông không lạnh" năm 2023 do tác động của hiện tượng El Nino.

Theo bà Yến, nguyên nhân xảy ra tình trạng "mùa đông không lạnh" năm 2023 do tác động của hiện tượng El Nino, chính vì vậy khí hậu sẽ mang xu thế ấm, nóng. Việc khí hậu, thời tiết như vậy gây ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ người dân, không khí nóng sẽ tạo điều kiện cho một số dịch bệnh liên quan đến đường hô hấp có cơ hội phát triển, đồng thời tình trạng nóng lên sinh ra nhiều tia cực tím hơn, ảnh hưởng trực tiếp gây cháy nắng, tổn thương da, tổn thương mắt, có thể dẫn đến ung thư da,….

Cũng theo bà Yến, về đời sống con người, một số nghành kinh doanh sẽ phải chịu ảnh hưởng rất nhiều do tình trạng nóng lên toàn cầu như vậy. Điển hình có thể nhắc đến nghành thời trang may mặc, các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh liên quan đến sản phẩm đặc thù thích ứng với không khí lạnh.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của El Nino, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày có xu hướng ít hơn. Từ tháng 1-3/2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nền nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài. Nhận định là thời tiết năm nay sẽ là mùa đông ấm và ẩm.