Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã xác định được danh tính cô gái tử vong trong cốp xe ô tô ở TP.HCM

01-11-2025 - 16:24 PM | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định thi thể trong cốp ô tô đậu ven đường ở xã Đông Thạnh (TPHCM) là cô gái 27 tuổi, cư trú tại địa phương, mất liên lạc với gia đình vài ngày trước.

Ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai chủ xe và những người liên quan, điều tra vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô trên địa bàn.

Làm việc với công an, chủ xe cho biết, chiếc ô tô được gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10 đến nay. Sáng 1/11, chủ xe dọn dẹp gần chiếc ô tô thì ngửi thấy mùi hôi thối và kính xe bị bể.

Đã xác định được danh tính cô gái tử vong trong cốp xe ô tô ở TP.HCM- Ảnh 1.

Đã xác định được danh tính cô gái tử vong trong cốp xe ô tô ở TP.HCM- Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc

Lúc này, chủ nhà mở cốp xe kiểm tra, phát hiện bên trong là thi thể của một cô gái. Chủ xe khai không biết danh tính nạn nhân cũng như vì sao thi thể người này nằm trong cốp ô tô.

Trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe đậu từ tối 27/10, như chủ xe khai nhận. Đồng thời, trong quá trình xác minh danh tính thi thể cô gái, nhà chức trách nắm thông tin có một gia đình cư trú tại địa phương tìm con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm, mất liên lạc nhiều ngày.

“Sau khi cho gia đình nhận dạng, người nhà xác định đó là thân nhân của họ”, một cán bộ điều tra cho biết. Công an đã đưa thi thể cô gái về nhà xác để tiến hành giám định pháp y nguyên nhân tử vong; làm rõ tình tiết nạn nhân nằm trong cốp ô tô.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh

Công an khám xét villa, mở khoá két sắt của Trương Ngọc Ánh Nổi bật

Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân

Tổ chức lừa đảo tại Campuchia do người phụ nữ Việt điều hành chiếm đoạt tiền của 8.000 người dân Nổi bật

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lê vì giết con trai 1 tuổi

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lê vì giết con trai 1 tuổi

15:47 , 01/11/2025
Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

15:44 , 01/11/2025
Bắt quả tang 25 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999”

Bắt quả tang 25 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999”

14:59 , 01/11/2025
Bắt tạm giam Vũ Thị Minh Xuân

Bắt tạm giam Vũ Thị Minh Xuân

14:32 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên