Dabaco (DBC) sắp phát hành thêm hơn 80 triệu cổ phiếu ưu đãi, dự thu hơn 1.210 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (MCK: DBC) cho biết, ngày 16/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Theo đó, Dabaco dự kiến phát hành gần 80,67 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua từ 24/7 đến 8/8, thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 24/7 đến 15/8.

Tổng số tiền dự kiến thu được là hơn 1.210 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco, trong đó gần 795 tỷ đồng đầu tư/thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho Dự án và hơn 415 tỷ đồng đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành cho Dự án này.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu DBC đã tăng đột biến trong hơn 1 năm nay. Chỉ tính từ phiên 1/2/2023 đến nay, giá cổ phiếu DBC đã gấp tới gần 3 lần.

Phiên sáng 11/7, cổ phiếu DBC có giá 35.450 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Dabaco thực hiện phát hành thêm cổ phiếu với giá chưa tới 1/2 thị giá hiện tại.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.252,59 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 72,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 320,7 tỷ đồng.

Lý giải về sự tăng trưởng trên, Dabaco cho biết, quý I/2024, tình hình giá một số mặt hàng nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm theo đó, giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm.

Ngoài ra, người chăn nuôi trong nước có nhu cầu tái đàn nên sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ tăng, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng cho biết, giá lợn cũng tăng dần trở lại do nguồn cung giảm vì dịch bệnh dẫn tới kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi trong tập đoàn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu đạt 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 729,8 tỷ đồng, gấp 29 lần kết quả đạt được năm 2023. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Như So thực hiện lần lượt hơn 12% và gần 10% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2024.