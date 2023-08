Dabaco ký kết hợp tác với Winsun Bio-Pharmaceutical nghiên cứu, sản xuất vaccine thú ý

Ngày 11/08/2023, Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã CK: DBC) và Guangdong Winsun Bio Pharmaceutical đã tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, sản xuất vắc xin dùng trong thú y.

Theo đó, Winsun phối hợp chặt chẽ với Dabaco tích cực nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vaccine, chế phẩm sinh học khác dùng trong chăn nuôi phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam. Đồng thời Winsun cử chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm để tư vấn, hỗ trợ sát sao Dabaco trong quá trình xây dựng hoàn thiện Nhà máy sản xuất vaccine và triển khai các dự án nghiên cứu, sản xuất vắc xin mà Dabaco đang thực hiện.

Trong những năm gần đây, do biến đổi của khí hậu, tình hình thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan và bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả heo châu phi... tăng cao. Vì vậy, việc phòng bệnh cho vật nuôi hiện nay là vô cùng quan trọng và nó trở thành một công tác không thể thiếu trong quy trình chăn nuôi.

Được biết, Winssun là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia thuộc top đầu tỉnh Quảng Đông và là 1 trong 10 doanh nghiệp sản xuất sinh phẩm sinh học thú y hàng đầu Trung Quốc, với 17 dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP. Hồi cuối tháng 6/2023, đại diện lãnh đạo Dabaco cũng đã trực tiếp thăm quan cơ sở vật chất và làm việc với Ban lãnh đạo Winsun tại Trung Quốc. Việc ký kết “ Thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất vắc xin dùng trong thú y ” với Guangdong Winsun Bio Pharmaceutical lần này bước đầu cụ thể hóa kế hoạch hợp tác dài hạn trong lĩnh vực thú y, vắc xin mà lãnh đạo hai bên đã bàn bạc và đi đến thống nhất.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được Dabaco Group chú trọng đầu tư và với những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cũng như giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Không những thế ứng dụng khoa học công nghệ giúp Tập đoàn Dabaco Việt Nam chủ động khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu, dịch bệnh đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng sản phẩm. Hướng tới xây dựng, phát triển rộng rãi các chuỗi cơ sở sản xuất, các vùng chăn nuôi gia súc gia cầm an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH/OIE) và an toàn thực phẩm, đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu các sản phẩm gia súc, gia cầm ra thị trường quốc tế.

Các hoạt động hợp tác giữa Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Guangdong Winsun Bio Pharmaceutical sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ năng lực cạnh tranh của chăn nuôi Việt Nam với các nước trên thế giới, đồng thời thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường tiềm năng khác cho Dabaco nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung. Lễ ký kết hợp tác giữa Winsun và Dabaco là bước khởi đầu cho việc doanh nghiệp 2 nước hợp tác toàn diện ở mảng vắc xin.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 2/2023, Dabaco ghi nhận 327 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 23 lần thực hiện cùng kỳ năm trước. Với kết quả tích cực trong quý 2, Dabaco đã có lãi hơn 6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023.