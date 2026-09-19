Đặc khu lớn nhất Việt Nam với hơn 153.000 dân đang "lột xác": Được giao nhiệm vụ mới cạnh 3 thành phố lớn, chuẩn bị đón loạt "siêu hạ tầng", hướng tới mô hình như Singapore, Las Vegas đã làm

Trong bản đồ phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng được xác định là ba cực tăng trưởng lớn. Đáng chú ý, một đặc khu cũng được đặt vào một vị trí đặc biệt bên cạnh 3 thành phố lớn. Đang được nhắc tới chính là Phú Quốc.

Cụ thể Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặt ra một định hướng đáng chú ý đối với Phú Quốc: từng bước trở thành cực tăng trưởng mới, trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp có sức cạnh tranh quốc tế và nơi thu hút các sự kiện quốc tế lớn.

Đây là nhiệm vụ đáng chú ý với một địa phương hiện có quy mô dân số không quá lớn. Theo UBND đặc khu Phú Quốc, đảo có diện tích tự nhiên khoảng 575 km², gồm đảo chính và hơn 20 đảo lớn nhỏ, dân số hiện khoảng 153.510 người. Phú Quốc cũng là đảo lớn nhất Việt Nam.

Một phần của đặc khu Phú Quốc nhìn từ trên cao (Ảnh Bộ Nông nghiệp và Môi Trường)

Từ đảo nghỉ dưỡng đến một cực tăng trưởng mới

Phú Quốc không bắt đầu hành trình này từ con số 0. Trong nhiều năm qua, hòn đảo đã hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng khá hoàn chỉnh, với sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế như JW Marriott, InterContinental, Regent, Curio Collection by Hilton, Sheraton, Mövenpick, Novotel...

Các quần thể vui chơi, nghỉ dưỡng cũng trải dài từ Bắc xuống Nam đảo. Bắc đảo có Phu Quoc United Center, VinWonders, Safari, sân golf và hệ thống khách sạn quy mô lớn. Phía Nam nổi bật với Sunset Town, Cầu Hôn, cáp treo Hòn Thơm, các show trình diễn và nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Điều Phú Quốc đang được bổ sung trước APEC 2027 là một lớp hạ tầng ở quy mô khác: đủ khả năng tiếp nhận hàng nghìn khách quốc tế gần như cùng thời điểm, đưa họ từ sân bay tới trung tâm hội nghị, lưu trú và tiếp tục tham gia các hoạt động giải trí sau giờ họp.

Đây cũng là nền tảng của du lịch MICE - loại hình kết hợp hội họp, du lịch khen thưởng, hội nghị, triển lãm và sự kiện. Khách MICE không đơn thuần cần một phòng họp lớn mà đòi hỏi cả hệ thống hàng không, giao thông, khách sạn, hội nghị, ẩm thực và giải trí vận hành đồng bộ.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Loạt "siêu hạ tầng" dần thành hình trước APEC 2027

Một trong những thay đổi dễ thấy nhất đang diễn ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Dự án mở rộng sân bay có tổng vốn khoảng 22.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.050 ha. Theo Cục Hàng không Việt Nam, sau khi mở rộng, công suất cảng dự kiến đạt 20 triệu hành khách mỗi năm, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787 hay Airbus A350.

Riêng Nhà ga T2 đang trở thành một trong những công trình gây chú ý. Khoảng 33.000 tấn thép, tương đương 4,7 lần lượng thép của tháp Eiffel, dự kiến được sử dụng cho riêng hệ mái. Đến đầu tháng 8/2026, Cục Hàng không Việt Nam cho biết Nhà ga T2 đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bê tông, trong khi đường cất hạ cánh số 2 đạt khoảng 85%.

Nhưng sân bay mới chỉ là điểm bắt đầu.

Sân bay Phú Quốc mới là một trong những công trình gây ấn tượng (Ảnh Cục Hàng không Việt Nam)

Từ đây, một tuyến tàu điện đô thị dài 17,59 km sẽ nối trực tiếp sân bay tới Đại lộ APEC và Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC. Theo Bộ Tài chính, dự án do Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, tốc độ thiết kế 70-100 km/h và năng lực khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.

Tại điểm cuối của trục giao thông này là một trong những hạng mục đáng chú ý nhất: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Theo Chủ đầu tư, đại sảnh không cột tại đây rộng khoảng 11.050 m². Khi hoàn thành, quy mô được kỳ vọng vượt ballroom khoảng 10.220 m² của Caesars Forum tại Las Vegas - một trong những điểm đến hội nghị nổi tiếng thế giới.

Liền kề là Nhà hát Đa năng hơn 4.000 chỗ. Sức chứa này lớn hơn khoảng 50% Concert Hall - khán phòng lớn nhất của Sydney Opera House. Đến tháng 8/2026, Trung tâm Hội nghị APEC đã hoàn thành khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép, trong khi Nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 97%.

Loạt siêu hạ tầng đang được xây dựng tại Phú Quốc (Ảnh Chủ đầu tư)

Bài toán lưu trú cũng đang được giải quyết song song. Cụ thể, Nikkei Asia cho biết Sun Group cũng đang đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD vào các tổ hợp khách sạn và nhà ở tại Phú Quốc, dự kiến bổ sung khoảng 12.000 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ. Tổng cộng, khoảng 5 tỷ USD đang được đầu tư vào Phú Quốc trong giai đoạn hiện tại.

Nhìn tổng thể, một chuỗi kết nối đang hình thành: sân bay - tàu điện - trung tâm hội nghị - nhà hát - khách sạn - vui chơi giải trí. Đây cũng là cấu trúc phù hợp với mục tiêu Nghị quyết 26 đặt ra khi yêu cầu Phú Quốc không chỉ phát triển nghỉ dưỡng biển cao cấp mà còn tăng khả năng thu hút các sự kiện quốc tế lớn.

Du khách còn đến Phú Quốc vì những hoạt động, lễ hội thay vì các điểm đến (Ảnh VisitPhuQuoc)

Singapore, Las Vegas cũng đã/đang hướng tới mô hình MICE

Phú Quốc hiện chưa thể đặt ngang quy mô với Singapore hay Las Vegas. Tuy nhiên, điểm tương đồng đáng chú ý nằm ở cách những điểm đến MICE phát triển một hệ sinh thái hoàn chỉnh thay vì chỉ xây trung tâm hội nghị.

Singapore đang xúc tiến Downtown MICE Hub gần Marina Bay, dự kiến tích hợp cơ sở hội nghị với lưu trú, ẩm thực, bán lẻ, giải trí và điểm tham quan. Singapore Tourism Board đặt mục tiêu tăng gấp ba doanh thu du lịch MICE vào năm 2040.

Las Vegas năm 2025 có khoảng 150.300 phòng khách sạn, hơn 14,5 triệu ft² không gian hội họp và gần 6 triệu khách hội nghị.

Downtown MICE Hub cũng đang được Singapore cho triển khai (Ảnh The Bussiness Time)

Với Phú Quốc, APEC 2027 vì thế có thể được xem là một phép thử lớn hơn là đích đến cuối cùng. Những sân bay, tàu điện, trung tâm hội nghị, nhà hát và hàng nghìn phòng lưu trú chỉ thực sự phát huy giá trị nếu tiếp tục được sử dụng để thu hút các hội nghị, triển lãm, sự kiện doanh nghiệp và dòng khách quốc tế sau APEC.