'Đặc sản' Hà Nội tăng giá gấp đôi, khách vẫn chịu chơi lùng mua

Hiện cúc họa mi Nhật Tân đang được bán ngoài thị trường với giá 150.000 - 180.000 đồng/bó, đắt hơn nhiều so với cúc họa mi được trồng ở các vùng khác đang có giá từ 120.000 - 150.000 đồng/bó. "Hoa cúc hoạ mi Nhật Tân thường có nụ to hơn, cánh hoa dày, trắng và đẹp hơn so với các loại cúc họa mi được trồng ở vùng khác", một người bán hàng so sánh.