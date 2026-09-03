Đặc sản khiến nhiều người Việt còn e dè, khách Tây thử một miếng rồi ăn sạch

Đặc sản Việt khiến khách Tây thay đổi suy nghĩ sau miếng đầu tiên

Khi một đặc sản Việt với chiếc mắt cá ngừ to gần bằng nắm tay được đặt trong thố nóng và mang ra bàn, Giuseppe Di Natale, 42 tuổi, người Italy đang sinh sống tại Việt Nam, không giấu được vẻ ngỡ ngàng.

Giuseppe Di Natale, thường được biết đến với tên Joe, lần đầu thưởng thức mắt cá ngừ đại dương tại một nhà hàng ở TPHCM. Điều bất ngờ là chỉ vài phút sau sự chần chừ ban đầu, vị khách Italy đã ăn hết phần mắt cá và gật gù khen ngon.

Đặc sản Việt khiến vị khách Italy e dè lúc đầu nhưng nhanh chóng thay đổi sau khi nếm thử. (Ảnh: Giuseppe Di Natale)

Đoạn video ghi lại trải nghiệm này sau đó thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, không ít người Việt thừa nhận dù từng nghe đến món ăn nhưng vẫn chưa đủ can đảm thử vì hình dáng khá đặc biệt. Một số người cho biết chỉ nhìn chiếc mắt cá lớn nằm trong thố cũng đã cảm thấy e dè.

Joe cho biết ban đầu anh gọi món vì muốn trải nghiệm một đặc sản Việt mang đậm dấu ấn địa phương. Tuy nhiên, kích thước của mắt cá lớn hơn nhiều so với tưởng tượng khiến anh có chút chần chừ.

Cảm giác này nhanh chóng biến mất sau miếng đầu tiên. Theo vị khách Italy, phần thịt quanh mắt mềm, béo, có kết cấu khiến anh liên tưởng đến collagen. Nước dùng nóng, thơm mùi gia vị và rau nên món ăn không tạo cảm giác quá ngấy.

Món Joe thưởng thức chính là mắt cá ngừ đại dương, một đặc sản nổi tiếng gắn với vùng Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Vì kích thước lớn, mắt cá còn được người dân gọi vui bằng cái tên "đèn pha đại dương".

Món Joe thưởng thức chính là mắt cá ngừ đại dương, một đặc sản nổi tiếng gắn với vùng Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Điện máy xanh)

Sau khi được làm sạch, mắt cá thường được đặt vào thố rồi chế biến cùng táo tàu, kỷ tử, thuốc Bắc và nhiều loại gia vị. Thố được giữ nóng khi mang ra cho thực khách. Phần sụn cùng lớp thịt và mỡ quanh mắt tạo nên vị mềm, béo đặc trưng.

Ngoài cách hầm thuốc Bắc quen thuộc, mắt cá ngừ còn có thể được chế biến theo nhiều cách khác như nấu cháo, hấp hoặc nấu canh. Tuy nhiên, phiên bản hầm trong thố vẫn là món được nhiều du khách biết đến nhất khi nhắc tới ẩm thực vùng biển này.

Hiện nay, mắt cá ngừ không chỉ xuất hiện tại các quán ăn ở Tuy Hòa mà còn được phục vụ tại nhiều nhà hàng ở những thành phố khác. Giá mỗi phần thường dao động tùy kích thước mắt cá và địa điểm phục vụ.

Từ món ăn lạ thành một trải nghiệm du lịch

Cá ngừ đại dương từ lâu gắn với đời sống của cộng đồng ngư dân vùng biển Phú Yên. Từ nguồn nguyên liệu này, người dân đã tạo ra nhiều món ăn khác nhau, trong đó mắt cá ngừ trở thành một trong những cái tên gây tò mò nhất với khách phương xa.

Vẻ ngoài khác lạ cũng tạo nên nét đặc biệt cho món ăn. Với những du khách thích khám phá ẩm thực, việc vượt qua cảm giác e ngại ban đầu để thử mắt cá ngừ có thể trở thành một phần đáng nhớ trong chuyến đi.

Cá ngừ đại dương từ lâu gắn với đời sống của cộng đồng ngư dân vùng biển Phú Yên. (Ảnh: Đảo Hải sản)

Năm 2026, các hoạt động quảng bá cá ngừ tiếp tục được tổ chức tại khu vực Tuy Hòa. Nghề câu cá ngừ, cách sơ chế và chế biến loại hải sản này ngày càng được kết nối với hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực và du lịch của địa phương.

Bởi vậy, mắt cá ngừ không đơn thuần là một món ăn lạ mắt. Đằng sau đặc sản Việt này còn là câu chuyện về biển, nghề đánh bắt và thói quen ẩm thực đã hình thành qua nhiều năm ở vùng duyên hải miền Trung.

Đến vùng Phú Yên cũ, du khách có thể đi đâu, ăn gì?

Nếu đã tới Tuy Hòa để thưởng thức mắt cá ngừ, du khách có thể dành thêm thời gian khám phá những thắng cảnh nổi tiếng của vùng Phú Yên cũ.

Một trong những điểm đáng chú ý là Gành Đá Đĩa, nơi có những khối đá bazan xếp liền nhau thành hình dáng đặc biệt sát bờ biển. Đây là địa danh thường xuất hiện trong các hành trình khám phá cảnh quan ven biển và cũng là một trong những hình ảnh gắn nhiều với du lịch Phú Yên.

Nếu đã tới Tuy Hòa để thưởng thức mắt cá ngừ, du khách có thể dành thêm thời gian khám phá những thắng cảnh nổi tiếng của vùng Phú Yên cũ. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ở phía Nam Tuy Hòa, Mũi Điện - Bãi Môn phù hợp với những du khách thích cảnh biển và muốn trải nghiệm không gian yên tĩnh vào sáng sớm. Từ khu vực cao gần ngọn hải đăng, du khách có thể quan sát đường bờ biển và Bãi Môn nằm phía dưới.

Nếu đi về phía Bắc, du khách có thể kết hợp Bãi Xép, đầm Ô Loan và Gành Đá Đĩa trong cùng một hành trình. Bãi Xép gây ấn tượng bởi bờ biển nhỏ nằm giữa những ghềnh đá và thảm cỏ, trong khi đầm Ô Loan lại nổi tiếng với cảnh quan mặt nước rộng cùng nguồn hải sản phong phú.

Ngay tại khu vực trung tâm Tuy Hòa, Tháp Nhạn cũng là điểm tham quan đáng cân nhắc. Công trình mang dấu ấn văn hóa Chăm, nằm trên núi Nhạn và có thể kết hợp trong lịch trình khám phá thành phố.

Ẩm thực địa phương cũng không chỉ có mắt cá ngừ. Du khách yêu thích hải sản có thể tìm thử sò huyết đầm Ô Loan, trong khi những món bình dân như bánh hỏi lòng heo, bánh canh hẹ cũng thường được nhắc đến khi nói về trải nghiệm ăn uống tại vùng đất này.

Những món bình dân như bánh hỏi lòng heo, bánh canh hẹ cũng thường được nhắc đến khi nói về trải nghiệm ăn uống tại vùng đất này. (Ảnh: Green SM)

Riêng với cá ngừ đại dương, ngoài mắt cá, thực khách có thể thử thịt cá ngừ ăn kèm cải xanh và các loại rau thơm. Đây là cách để khám phá thêm hương vị của loại hải sản đã trở thành một phần trong câu chuyện ẩm thực địa phương.

Sau hơn hai năm sinh sống và đi qua nhiều nơi tại Việt Nam, Joe cho biết sự đa dạng của ẩm thực vùng miền là một trong những điều khiến anh muốn tiếp tục khám phá. Ngoài mắt cá ngừ, vị khách Italy còn ấn tượng với bún bò Huế, phở, bún chả và nhiều món hải sản miền Trung.

Với Joe, món ăn từng khiến anh chần chừ khi vừa được mang ra cuối cùng lại trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Và với những người lần đầu bắt gặp "đèn pha đại dương", có lẽ chính vẻ ngoài khiến nhiều người e dè lại là điều tạo nên sức hút riêng cho đặc sản Việt này.

Theo Dân trí; Cổng thông tin Du lịch Phú Yên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk