Đại án đăng kiểm: Bắt đầu thẩm vấn các bị cáo

"Luật ăn chia" của 2 cựu cục trưởng đăng kiểm

Cuối tháng 10-2022, CSGT Công an TP HCM đã phát hiện 2 ô tô (biển kiểm soát 50H-100 (...) và 51D-325(...) có dấu hiệu cơi nới thành, thùng trái quy chuẩn. Tiếp tục kiểm tra, CSGT xác định mặc dù số đo kích thước thành, thùng xe của 2 ô tô này trùng khớp với giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng lại sai lệch so với thông số kỹ thuật trong cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Từ đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã lần ra một mạng lưới phạm tội có tổ chức từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới và thủy nội địa nhiều tỉnh, thành trên cả nước. VKSND TP HCM xác định mạng lưới tiêu cực này có từ thời kỳ bị cáo Trần Kỳ Hình làm cục trưởng và tiếp tục diễn ra sau khi bị cáo Đặng Việt Hà được bổ nhiệm thay thế.

Bên cạnh 2 bị cáo này, 252 cá nhân khác cũng bị đưa ra xét xử, trong đó có các cựu lãnh đạo các Phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR) và Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm; các cựu giám đốc, phó giám đốc các chi cục, trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành.

Các bị cáo bị truy tố về 11 tội danh, trong đó có nhiều bị can bị khởi tố 2-3 tội danh. Các bị cáo đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng kiểm, cố ý làm trái các quy định của pháp luật, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, móc nối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Tại phòng VAR, kết quả điều tra thể hiện các bị cáo đã nhận hối lộ từ các công ty thiết kế từ 2 - 3 triệu đồng/hồ sơ để bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, từ đó cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới trái quy định.

Kết quả điều tra xác định từ ngày 1-3-2019 đến 30-9-2022, các bị cáo đã nhận tiền hối lộ của 16 công ty, bỏ qua các lỗi, sai sót trên hồ sơ thiết kế, vẫn xác nhận thẩm định và cấp 29.676 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế. Qua đó, nhận hối lộ tổng số tiền hơn 60 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền nhận được đã chia nhau hưởng lợi.

Thời kỳ bị cáo Trần Kỳ Hình làm cục trưởng (tháng 3-2019 đến tháng 8-2021), ông này không quy định cụ thể số tiền hối lộ sẽ nhận. Tuy nhiên, mỗi tháng bị cáo Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng VAR) nộp cho bị cáo Hình 60 triệu đồng, cho bị cáo Đặng Việt Hà (lúc này là phó cục trưởng phụ trách Phòng VAR) 20 triệu đồng.

Đến khi bị cáo Hà làm cục trưởng (tháng 9-2021), bị cáo yêu cầu quyền lợi của mình phải là cao nhất. Bị cáo chỉ đạo cấp dưới buộc cán bộ Phòng VAR và các trung tâm đăng kiểm phải báo cáo chính xác số liệu hồ sơ thẩm định thiết kế với mục đích bảo đảm lợi ích của bị cáo là cao nhất.