Đại án Việt Á: Bộ Công an đã khởi tố 29 vụ án, 102 bị can

Chiều 19/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Trả lời báo chí về tiến độ điều tra vụ án Việt Á, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết hiện trong vụ án này cơ quan chức năng đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can. Trong đó, Bộ Công an khởi tố 29 bị can; Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, còn lại do cơ quan điều tra các địa phương thực hiện các thủ tục tố tụng.

Theo Đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng C03, một số nội dung liên quan vụ án đang được điều tra triệt để. Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và thu thập thêm tài liệu.

"Liên quan một số bị can giữ chức vụ, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, thu thập tài liệu đảm bảo điều tra khách quan, đúng quy định pháp luật" , ông Hà thông tin.

Đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng C03 Bộ Công an. (Ảnh: Đắc Huy)

Đối với vụ AIC, ngày 9/11, Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 36 bị can. Đại diện C03 khẳng định hoạt động tố tụng này đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.



Về câu hỏi kết quả truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC, đại tá Hà cho biết: "Công tác truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 người khác bỏ trốn đang được tiến hành khẩn trương".

Đại tá Hà cho biết thêm C03 đã ban hành kết luận điều tra chuyển sang viện kiểm sát đề nghị truy tố 36 bị can, trong đó có cả 8 người đang bỏ trốn.

Mới đây, ngày 23/11, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 36 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "Nhận hối lộ"; "Đưa hối lộ" xảy ra tại Đồng Nai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cấp dưới tại AIC đã hối lộ quan chức Đồng Nai để được trúng 16 gói thầu cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện tỉnh. Trong đó, ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy nhận hối lộ 6 lần tổng số 14,5 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 21/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử bà Nhàn và các bị cáo trong vụ án AIC.