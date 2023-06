Đại biểu Quốc hội: Cần rõ tiêu chí thăng hàm cấp tướng trước thời hạn

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 9 khoản thuộc 5/46 điều của Luật CAND năm 2018, tập trung 3 chính sách, gồm: Hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an; thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND.

Các ý kiến bày tỏ cơ bản đồng tình sự cần thiết sửa luật cũng như các nội dung Chính phủ trình; đồng thời nhấn mạnh rà soát kỹ để thể hiện chặt chẽ và phù hợp hơn.

Một trong những chính sách được nhiều ý kiến thảo luận là thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Đại biểu Lưu Bá Mạc

Đại biểu Lưu Bá Mạc (đoàn Lạng Sơn) cho rằng, một sỹ quan khi đã trải qua quá trình công tác, chiến đấu và lập được chiến công, thì sự uy tín, ngưỡng mộ, trân trọng với sĩ quan CAND đó được ghi nhận một cách tự nhiên. Khi đó, nếu đủ điều kiện phong hàm cấp tướng trước thời hạn thì sự nỗ lực, cống hiến đó được ghi nhận một cách xứng đáng, đồng thời thêm điều kiện để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình.

“Do vậy chính sách thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn cho sĩ quan CAND khi có thành tích đặc biệt xuất sắc thực sự cần thiết và có ý nghĩa, và trong điều kiện hiện tại, chính sách này thực sự có ý nghĩa” – ông Lưu Bá Mạc bày tỏ.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định cụ thể về tiêu chuẩn, tiêu chí ngay trong luật để thăng hàm cấp tướng trước thời hạn mà không giao Chính phủ quy định chi tiết.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) đồng tình với quy định thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn đủ ít nhất 3 năm công tác, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. Tuy nhiên, ông đề nghị cũng nói rõ trường hợp không đủ 3 năm công tác là bao nhiêu năm.

“Phải có thời gian tối thiểu. Không lẽ vừa phong hàm Thiếu tướng thì nghỉ hưu” – ông đặt vấn đề.

Đại biểu Phạm Văn Hòa- đoàn Đồng Tháp

Đại biểu Phạm Văn Hoà cũng đề nghị quy định cụ thể, đầy đủ từng tiêu chí, điều kiện ngay trong dự thảo; đồng thời cũng cần quy định điều kiện cần và đủ tiêu chuẩn cụ thể, như thế nào gọi là xuất sắc để tránh lạm dụng.

Dự thảo bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, gồm: Sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban QPAN của Quốc hội có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng; 5 vị trí có cấp Thiếu tướng là: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Cho rằng việc bổ sung thêm 6 vị trí cấp tướng phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu mới của Bộ Công an, song đại biểu Phạm Văn Hoà đề nghị ban soạn thảo giải trình việc bổ sung các vị trí trên có nằm trong tổng số hàm cấp tướng mà cấp có thẩm quyền cho phép hay không.

Vị đại biểu này không đồng tình Phó Cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng. Ông đề xuất dành 2 vị trí cấp Tướng này cho giám đốc Công an các địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự./.