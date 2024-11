Đại biểu Quốc hội kiến nghị đưa dự án nghìn tỷ bỏ hoang lãng phí đất đai ở Hà Nam vào Nghị quyết

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam 10 năm vẫn chưa đưa vào hoạt động

Câu chuyện lãng phí nguồn lực đất đai, đầu tư công điển hình ở 2 bệnh viện có giá trị đầu tư cả chục nghìn tỷ tại Hà Nam đang được dư luận quan tâm thời gian qua.. .Tại phiên thảo luận về đánh kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, ĐBQH cho rằng phải đưa câu chuyện tháo gỡ vướng mắc cho 2 bệnh viện vào làm điển hình của chống lãng phí và phải giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, Đại biểu Phạm Hùng Thắng (Hà Nam) đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, đơn vị có liên quan để xử lý dứt điểm những vướng mắc tồn đọng ở hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở II tại Hà Nam để sớm đưa hai bệnh viện này đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Đại biểu đề nghị Quốc hội bổ sung nội dung này vào Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2025 của Quốc hội.

Đồng quan điểm, Đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng cho rằng cần đưa 2 dự án này vào sử dụng ngay, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. “Chúng ta nên đưa vào dùng để tránh lãng phí kép…vì máy móc, thiết bị kể cả nhà cửa xây xong mà không dùng sẽ xuống cấp rất nhanh. Trang thiết bị y tế thông thường 2 năm đã lạc hậu trong khi người dân rất cần có thêm bệnh viện để khám chữa bệnh” đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trí hiện trạng có gì thì khoanh lại. Đầu tiên là lấy toàn bộ tư liệu, quay phim, chụp ảnh các bằng chứng đầy đủ như đầu tư bao nhiêu, diện tích như thế nào, cấp phép, quy trình thủ tục thực hiện, mua sắm rồi nhân lực, thậm chí thống kê bao nhiêu phần trăm hư hỏng… để xem xét về mặt pháp lý.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh) chỉ ra vấn đề còn vướng mắc của dự án 2 bệnh viện là cơ chế và quy trình thủ tục. Ông góp ý nếu Nhà nước không làm được có thể tạo cơ chế để tư nhân làm, vận hành, hoặc tính đến cơ chế đặc thù cho liên kết, liên doanh, cho thuê, trước mắt thậm chí có thể cho sử dụng 50% công suất, để tránh lãng phí. Theo ông An, để làm được phải có quyết tâm, có chế tài và làm rõ trách nhiệm thay vì chỉ hô hào khẩu hiệu.

Được biết, cơ sở 2 của BV Bạch Mai và BV Hữu nghị Việt Đức có quy mô 1.000 giường/BV với tổng mức đầu tư mỗi cơ sở lên tới hơn 4.500 tỉ đồng. Đây là các cơ sở được xây dựng với mục đích giảm tải nhu cầu khám chữa bệnh cho cơ sở 1 ở Hà Nội vốn đang quá tải. Cả hai cơ sở này được khởi công xây dựng vào cuối năm 2004. Đến tháng 10.2018, khu khám bệnh của cả hai cơ sở này được khánh thành. BV Bạch Mai cơ sở 2 hoạt động được một thời gian ngắn đã dừng tiếp đón bệnh nhân. Riêng BV Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 chỉ dừng lại ở việc cắt băng khánh thành, chưa tiếp nhận bệnh nhân.

Người dân hy vọng trong thời gian tới đây, hai bệnh viện này sẽ được đưa vào sử dụng, khai thông nguồn lực, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đặc biệt, việc khai thông cho các dự án này được kì vọng sẽ là vụ việc điểm mở đường cho câu chuyện tháo gỡ khó khăn ở các dự án khác.