Đại diện Cục Công nghiệp: Muốn đi xa, doanh nghiệp Việt không thể chỉ trông chờ vào FDI

Ngày 13/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Informa Markets Việt Nam tổ chức khai mạc ProPak Hanoi 2026 – Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Xử lý, Chế biến và Đóng gói, cùng DrinkTech Vietnam 2026 – Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Đồ uống tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra đồng thời với MTA Hanoi 2026 và SemiTronics Vietnam 2026, tạo không gian kết nối giữa các lĩnh vực chế biến, đóng gói, cơ khí chính xác, điện tử và bán dẫn.

Chuỗi triển lãm diễn ra từ ngày 13 đến 15/10 trên tổng diện tích khoảng 10.000 m², quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức dự kiến đón hơn 8.000 lượt khách tham quan thương mại trong nước và quốc tế.

Các doanh nghiệp tham gia giới thiệu nhiều giải pháp trong lĩnh vực máy móc chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, bao bì, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh. Bên cạnh hoạt động trưng bày, sự kiện tổ chức các hội thảo chuyên ngành, chương trình đào tạo và kết nối giao thương giữa người mua với nhà cung cấp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets, cho rằng việc tổ chức đồng thời ba triển lãm phản ánh mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các ngành công nghiệp trong nền sản xuất hiện đại.

Theo ông, cơ khí chính xác cung cấp máy móc, thiết bị; điện tử và bán dẫn tạo năng lực điều khiển thông minh; trong khi công nghệ chế biến và đóng gói giúp đưa sản phẩm hoàn chỉnh ra thị trường. Việc kết nối các lĩnh vực này tại cùng một địa điểm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị sản xuất.

Ông Ian Roberts cũng đánh giá miền Bắc Việt Nam đang nổi lên như một trong những khu vực sản xuất năng động của châu Á, với năng lực công nghiệp mở rộng tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên và Hưng Yên. Cùng với sự phát triển của các trung tâm công nghiệp, nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp trong nước có đủ năng lực đang gia tăng.

Đại diện Cục Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương, ông Chu Việt Cường cho biết việc tổ chức đồng thời ba triển lãm tạo không gian kết nối liên ngành, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, máy móc, tiêu chuẩn kỹ thuật và những yêu cầu mới của thị trường.

Theo ông Cường, công nghiệp Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Thay vì chủ yếu dựa vào thu hút đầu tư, Việt Nam cần đồng thời phát triển năng lực sản xuất trong nước, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt.

Ông Cường nhấn mạnh định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ cần chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ sang phát triển năng lực doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. Trong đó, các doanh nghiệp cần được nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng, quản trị, tự động hóa, chuyển đổi số và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp đầu chuỗi cũng như thị trường quốc tế.

Ông Chu Việt Cường, Đại diện Cục Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương

Trong bối cảnh đó, ProPak Hanoi 2026 tập trung giới thiệu các giải pháp giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất vận hành, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí sản xuất. Đây cũng là lần mở rộng hiện diện tại miền Bắc của hệ sinh thái triển lãm ProPak, vốn đã có gần hai thập kỷ tổ chức tại Việt Nam.

Theo số liệu được công bố, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 tăng 12,3% so với cùng kỳ; riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Sản xuất đồ uống tăng 17,4%, trong khi sản xuất và chế biến thực phẩm tăng 12,5%.

Đà tăng trưởng của các ngành sản xuất kéo theo nhu cầu đầu tư vào dây chuyền chế biến, đóng gói, tự động hóa và các giải pháp kiểm soát chất lượng. Đối với doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống, công nghệ không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn liên quan đến khả năng đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu về môi trường tại các thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh khu vực trưng bày, ProPak Hanoi 2026 tổ chức các hội thảo về công nghệ thực phẩm, bao bì bền vững, chuyển đổi xanh, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và quy định về bao bì, chất thải bao bì của Liên minh châu Âu (PPWR). Các chương trình đào tạo cùng Viện Bao bì Úc và hoạt động kết nối giao thương 1:1 cũng được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật kiến thức, tìm kiếm đối tác và lựa chọn giải pháp phù hợp.