Đại đô thị Five Star Eco City ra mắt phân khu đẹp nhất dự án

Tọa lạc trên trục đường Đinh Đức Thiện nối dài thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, tại cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Khu dân cư Lucky Park trực thuộc Đại đô thị Five Star Eco City (Khu đô thị Năm Sao) kết nối đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ đi vào nội đô qua những tuyến giao thông huyết mạch, mang đến cho nơi đây một vị thế vượt trội về yếu tố vị trí mà một dự án bất động sản có được.

Với quy mô 650 ha và định vị là đại đô thị có diện tích quy hoạch lớn bậc nhất khu vực Nam Bộ, Five Star Eco City thu hút tỉ lệ cư dân hiện hữu cùng phần lớn sự quan tâm từ các nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp bởi sự hoàn thiện về hạ tầng, không gian xanh và các hoạt động rèn luyện sức khỏe tái tạo năng lượng tích cực.

Với chuỗi tiện ích nội – ngoại khu hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở hạ tầng đồng bộ và khoa học, Five Star Eco City mang đến sự thuận tiện và an tâm cho khách hàng, đáp ứng mọi điều kiện cho tiêu chuẩn sống xanh chất lượng bên cạnh dịch vụ an ninh đảm bảo. Những tiện ích kinh doanh, giáo dục và y tế đồng thời góp phần đem lại cho Five Star Eco City một định nghĩa chuẩn mực về đại đô thị đáng sống bậc nhất khu Nam TP.HCM.



Môi trường sống tại đại đô thị Five Star Eco City luôn đáp ứng được các nhu cầu đầu tư bất động sản tích lũy.

Trải nghiệm không gian sống tựa nghỉ dưỡng với khu phức hợp thể thao gồm hệ thống sân tennis, sân bóng đá mini, sân golf hiện đại. Không gian xanh ấn tượng với hệ thống hồ cảnh quan và công viên điều hoà đón nắng tự nhiên rộng hơn 6ha dọc bờ kênh sông Cầu Tràm. Kiến tạo không gian cộng đồng với sức chứa lên đến 10,000 người từ quảng trường Five Star, nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và các sự kiện văn hoá, lễ hội được tổ chức thường niên cho cư dân nơi đây.



Tiện ích nội khu hiện đại với sân Tennis 9 lỗ.

Sản phẩm đầu tư sinh lời bền vững



Đại diện Stareal, đơn vị phân phối độc quyền khu dân cư Lucky Park thuộc đại đô thị Five Star Eco City nhận định, hiện nay giá đất tại thị trường tỉnh Long An vẫn rất hấp dẫn và biên độ lợi nhuận còn tăng trưởng cao do các định hướng phát triển đô thị Cần Giuộc đang theo hướng đô thị sinh thái. Đây sẽ là yếu tố quan trọng hình thành nên sản phẩm đầu tư bất động sản mang giá trị ưu việt.

Đại diện đơn vị phân phối độc quyền Stareal chia sẻ về tiềm năng khu dân cư Lucky Park.

Thêm vào đó, các công trình giao thông trọng điểm kết nối đã chính thức khởi công như dự án đường Vành đai 3, DT826E … cùng các tuyến đường huyết mạch trong khu vực như Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo, Quốc Lộ 50 cũng nằm trong kế hoạch mở rộng và nâng cấp đã góp phần nâng cao vị thế cơ sở hạ tầng tại tỉnh Long An nói chung và huyện Cần Giuộc nói riêng.



Ngoài vị trí địa lý kết nối thuận lợi đến các khu vực trung tâm, khu dân cư Lucky Park mang đến tầm nhìn ấn tượng bởi hệ thống giao thông nội khu hiện đại, xen kẽ mảng xanh thiên nhiên vô cùng thông thoáng. Tất cả các giá trị đặc biệt trên kiến tạo nên một đại đô thị xanh với giá trị đầu tư bền vững.

Hệ thống giao thông nội khu thông thoáng tại khu dân cư Lucky Park.

Đến với khu dân cư Lucky Park, cư dân không chỉ hướng đến trải nghiệm tận hưởng cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc mà đó còn là sự tiện nghi trong từng khoảnh khắc với những tiện ích hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, các hoạt động ngoài trời nhằm mục đích phát triển tư duy cho con em khu dân cư đã gần gũi hơn bao giờ hết bởi thiết kế khu vui chơi tinh tế nằm trọn trong khuôn viên trong lành của đại đô thị từ chủ đầu tư Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.



Một sản phẩm đầu tư không chỉ mang đến sự sinh lời bền vững mà đồng thời còn đáp ứng được nhu cầu an cư, sống xanh vì sức khỏe … những thước đo để gia tăng giá trị của một sản phẩm bất động sản trong tương lai đang được giới thiệu ra thị trường bởi đơn đơn vị phân phối độc quyền Stareal.

