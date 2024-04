“Đại dương xanh” xuyên biên giới: Cơ hội từ thị trường 119 tỷ USD ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân trên toàn cầu

Theo báo cáo của Jungle Scout, quý 4/2023, người tiêu dùng Hoa Kỳ đã chi tiêu nhiều hơn khi mua sắm các sản phẩm Tiêu dùng, Quần áo, Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng & Vitamin, Làm đẹp và Chăm sóc cá nhân.

Cạnh đó, ấn bản Xu hướng Tiêu dùng và Hành vi Mua sắm của khách hàng toàn cầu Vol.2 của Amazon năm 2023 cho biết phụ nữ Nhật Bản có khuynh hướng quan tâm đến các sản phẩm gia dụng tiện lợi, hỗ trợ làm việc nhà hiệu quả. Có thể kể đến như: máy giặt thông minh, máy sấy, máy hút bụi cầm tay, robot quét dọn… Thêm vào đó, họ thường xuyên tìm kiếm các giải pháp tiên tiến trong mảng làm đẹp và tạo kiểu, như kem dưỡng, máy sấy tóc nhanh, các loại thuốc nhuộm dễ sử dụng. Những giải pháp sản phẩm này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn góp phần cải thiện chất lượng, giúp phụ nữ tự tin hơn trong cuộc sống.

Tại Việt Nam, trong danh mục các ngành hàng bán chạy nhất từ các đối tác bán hàng Việt trên Amazon năm 2023, lần đầu tiên ngành Làm đẹp lọt top 5, trong khi ngành hàng May mặc tiếp tục giữ thứ hạng cao trong ba năm liên tiếp. Điều này cũng phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của phụ nữ toàn cầu đối với các sản phẩm thời trang và làm đẹp.

Trước sự gia tăng xu hướng nữ quyền và lối sống hiện đại, cộng với ưu điểm của tính sẵn có, tiện lợi, sản phẩm đa dạng, và các ưu đãi hấp dẫn là các động lực kéo doanh số trực tuyến của các sản phẩm cho phái đẹp tăng trưởng. Bằng cách thấu hiểu và đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, doanh nghiệp có thể bước chân vào phân khúc đang tăng này và thúc đẩy thành công bền vững trên thị trường toàn cầu.

Theo ấn bản Xu hướng Tiêu dùng và Hành vi Mua sắm của khách hàng toàn cầu vol.1 năm 2023 của Amazon, phong trào "The rise of SHE power" (Sức mạnh nữ quyền) là xu hướng được nhiều các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ và đang tích cực hưởng ứng. Nữ giới mong muốn nhận được sự đối xử công bằng. Lựa chọn của họ không dừng lại ở mức cơ bản, mà còn là câu chuyện thương hiệu có ủng hộ nữ quyền không, sản phẩm có được cá nhân hóa theo dáng vóc, độ tuổi, hay các giai đoạn cuộc sống của họ không. Sản phẩm cho phụ nữ rất đa dạng, từ Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân, Thời trang, Nhà cửa & Bếp, Mẹ & Bé…





Một số xu hướng nổi bật về tính năng và hơi thở thiết kế mà phái đẹp trên toàn cầu đang ưa chuộng - các nhà sản xuất, nhà bán hàng có thể tham khảo và áp dụng để thành công là: Bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên; Đa nhiệm vui vẻ và các sản phẩm dành cho cha mẹ thông minh; Thời trang trung tính, linh hoạt từ văn phòng đến dã ngoại, ngoài trời.