Đại gia bán lẻ Thái Lan với thương hiệu Big C, GO! sụt giảm doanh thu ở Việt Nam trong nửa đầu năm vì lý do bất ngờ, bị Bách Hóa Xanh bỏ xa

Doanh nghiệp bán lẻ Central Retail của Thái Lan, nổi tiếng với các siêu thị GO!, Big C, vừa công bố kết quả kinh doanh cho nửa đầu năm nay. Doanh thu tại Việt Nam trong 6 tháng này đạt 24,6 tỷ baht (khoảng 19,9 nghìn tỷ đồng), giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2024.

﻿Con số này tương ứng 20% doanh thu toàn cầu của Central Retail khoảng 121,6 tỷ baht (chưa tính mua bán nội bộ của Central Retail). Sân nhà Thái Lan dẫn đầu với 87 tỷ baht (72% tổng).

﻿Central Retail lý giải sự đi xuống tại Việt Nam là do tỷ giá giữa baht Thái và Việt Nam đồng, vì doanh thu tính bằng tiền Việt trong giai đoạn này thậm chí tăng 2% so với cùng kỳ. Theo số liệu từ Vietcombank, 1 baht Thái có giá mua và bán vào ngày 1/1/2025 là 731,1 đồng và 759,7 đồng. Đến ngày 30/6/2025, 2 con số tăng lên thành 787,8 đồng và 821,2 đồng, tức là tăng giá hơn 8%.

﻿Tại Việt Nam, thực phẩm (food products) là nguồn thu lớn nhất của Central Retail.

Ngành hàng công nghệ, gia dụng (hardline) tại Việt Nam, tiêu biểu là chuỗi siêu thị Nguyễn Kim, mang về cho đại gia Thái Lan 2,6 tỷ baht (2,1 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, mặt hàng thời trang kiếm về doanh thu là 4 triệu baht (5,7 tỷ đồng).

'Ông trùm' Thái Lan vào nhóm dẫn dầu ngành bán lẻ Việt Nam về doanh thu trong nửa đầu năm nay, cùng chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) với 22,6 nghìn tỷ đồng, WinCommerce của Masan (HoSE: MSN) với 17,9 nghìn tỷ tỷ đồng.

Về hoạt động sắp tới của mình, Central Retail cho biết vừa khánh thành trung tâm thương mại (mall) ở Hưng Yên vào tháng 7 và sẽ mở một mall tại Yên Bái trong nửa cuối năm nay.﻿ Ngoài ra, 2 mall khác là Big C Thăng Long (Hà Nội) và Big C Đồng Nai sẽ hoàn thành việc đổi tên và nâng cấp trong năm nay.