Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại gia bán lẻ Thái Lan với thương hiệu Big C, GO! sụt giảm doanh thu ở Việt Nam trong nửa đầu năm vì lý do bất ngờ, bị Bách Hóa Xanh bỏ xa

19-08-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Đại gia bán lẻ Thái Lan với thương hiệu Big C, GO! sụt giảm doanh thu ở Việt Nam trong nửa đầu năm vì lý do bất ngờ, bị Bách Hóa Xanh bỏ xa

Tính đến hết tháng 6/2025, trùm bán lẻ Central Retail đến từ Thái Lan cho biết đang có 42 trung tâm thương mại (mall) tại Việt Nam, mục tiêu là nâng lên thành 44 vào cuối năm 2025.

Doanh nghiệp bán lẻ Central Retail của Thái Lan, nổi tiếng với các siêu thị GO!, Big C, vừa công bố kết quả kinh doanh cho nửa đầu năm nay. Doanh thu tại Việt Nam trong 6 tháng này đạt 24,6 tỷ baht (khoảng 19,9 nghìn tỷ đồng), giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2024.

﻿Con số này tương ứng 20% doanh thu toàn cầu của Central Retail khoảng 121,6 tỷ baht (chưa tính mua bán nội bộ của Central Retail). Sân nhà Thái Lan dẫn đầu với 87 tỷ baht (72% tổng).

﻿Central Retail lý giải sự đi xuống tại Việt Nam là do tỷ giá giữa baht Thái và Việt Nam đồng, vì doanh thu tính bằng tiền Việt trong giai đoạn này thậm chí tăng 2% so với cùng kỳ. Theo số liệu từ Vietcombank, 1 baht Thái có giá mua và bán vào ngày 1/1/2025 là 731,1 đồng và 759,7 đồng. Đến ngày 30/6/2025, 2 con số tăng lên thành 787,8 đồng và 821,2 đồng, tức là tăng giá hơn 8%.

﻿Tại Việt Nam, thực phẩm (food products) là nguồn thu lớn nhất của Central Retail.

Ngành hàng công nghệ, gia dụng (hardline) tại Việt Nam, tiêu biểu là chuỗi siêu thị Nguyễn Kim, mang về cho đại gia Thái Lan 2,6 tỷ baht (2,1 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, mặt hàng thời trang kiếm về doanh thu là 4 triệu baht (5,7 tỷ đồng).

'Ông trùm' Thái Lan vào nhóm dẫn dầu ngành bán lẻ Việt Nam về doanh thu trong nửa đầu năm nay, cùng chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) với 22,6 nghìn tỷ đồng, WinCommerce của Masan (HoSE: MSN) với 17,9 nghìn tỷ tỷ đồng.

Đại gia bán lẻ Thái Lan với thương hiệu Big C, GO! sụt giảm doanh thu ở Việt Nam trong nửa đầu năm vì lý do bất ngờ, bị Bách Hóa Xanh bỏ xa- Ảnh 1.

Về hoạt động sắp tới của mình, Central Retail cho biết vừa khánh thành trung tâm thương mại (mall) ở Hưng Yên vào tháng 7 và sẽ mở một mall tại Yên Bái trong nửa cuối năm nay.﻿ Ngoài ra, 2 mall khác là Big C Thăng Long (Hà Nội) và Big C Đồng Nai sẽ hoàn thành việc đổi tên và nâng cấp trong năm nay.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Central Retail

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trùm buôn xe Mercedes tại Việt Nam sắp đưa “át chủ bài” bán xe MG trở lại UPCoM, giá 20.000 đồng/cp

Trùm buôn xe Mercedes tại Việt Nam sắp đưa “át chủ bài” bán xe MG trở lại UPCoM, giá 20.000 đồng/cp Nổi bật

Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng sắp khánh thành tại TP.HCM: Vừa tăng vốn lên gấp 10 lần

Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng sắp khánh thành tại TP.HCM: Vừa tăng vốn lên gấp 10 lần Nổi bật

Từ ngày mai, một công trình hơn 12.000 tỷ đồng "xuyên núi" có 33 cây cầu của Việt Nam sẽ thông tuyến

Từ ngày mai, một công trình hơn 12.000 tỷ đồng "xuyên núi" có 33 cây cầu của Việt Nam sẽ thông tuyến

23:08 , 18/08/2025
Lỗ luỹ kế 6 tháng gần 250 tỷ đồng, một công ty bất ngờ bổ nhiệm nữ lãnh đạo sinh năm 2002

Lỗ luỹ kế 6 tháng gần 250 tỷ đồng, một công ty bất ngờ bổ nhiệm nữ lãnh đạo sinh năm 2002

21:44 , 18/08/2025
Từ sân bay, y tế… đến biểu tượng tháp tài chính Saigon Marina IFC: Định hình tầm vóc Việt Nam bên thềm 80 năm Quốc khánh

Từ sân bay, y tế… đến biểu tượng tháp tài chính Saigon Marina IFC: Định hình tầm vóc Việt Nam bên thềm 80 năm Quốc khánh

21:00 , 18/08/2025
Vinhomes huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Vinhomes huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu

17:02 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên