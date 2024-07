"Đại gia” bán vàng, trang sức PNJ thu gần 10.000 tỷ trong quý 2, lãi tăng mạnh 27% so với cùng kỳ

PNJ vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với doanh thu thuần đạt 21.113 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.167 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 7% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch đề ra, PNJ đã hoàn thành 59,5% kế hoạch doanh thu thuần và 55,8% kế hoạch LNST cả năm 2024.

Ước tính trong tháng 6, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, trang sức này ước đạt gần 2.600 tỷ đồng doanh thu và 116 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 18% và 3% so với cùng kỳ năm trước.



Xét trong quý 2/2024, PNJ ghi nhận 9.519 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. LNST đạt hơn 429 tỷ, tăng 27% so với quý 2/2023.

Về hoạt động kinh doanh của từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ trong 6 tháng năm 2024 tăng 14% so với cùng kỳ lên mức 10.946 tỷ, đóng góp 49,5% cơ cấu doanh thu. Đà tăng chủ yếu do những nỗ lực tung ra nhiều bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng; song song với đó là triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả, giúp thu hút nhiều khách hàng mới và tăng cường tỉ lệ khách hàng cũ quay lại.

Doanh thu trang sức bán sỉ trong 6 tháng năm 2024 tăng 20% lên mức 1.813 tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng 8,2% trong cơ cấu doanh thu. Doanh thu vàng 24K trong 6 tháng năm 2024 cũng tăng 80,8% nhờ sự sôi động của thị trường, xấp xỉ 9,200 tỷ.

Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 6 tháng năm 2024 đạt 16,4%, giảm so với mức 18,9% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh. Mảng vàng 24K với biên lợi nhuận không cao đóng góp tỉ trọng lên tới 41,5% doanh thu, cao so với mức 30,7% cùng kỳ năm trước.

Với biên lợi nhuận ổn định của các mảng kinh doanh còn lại, PNJ đã thực hiện các biện pháp tối ưu nguồn lực, nâng cao năng lực vận hành nhằm duy trì biên lợi nhuận gộp trung bình ở mức tích cực.

Tính đến cuối tháng 6, tổng số cửa hàng của PNJ đạt 405 có mặt tại 57/63 tỉnh thành, bao gồm 396 CH PNJ, 5 CH Style by PNJ , 3 CH CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm kinh doanh sỉ. Công ty cho biết đã mở mới 13 cửa hàng PNJ và đóng 8 cửa hàng.