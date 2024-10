Đại gia Lã Quang Bình bị cáo buộc đưa hối lộ bằng hàng trăm nghìn cổ phiếu, Dịch vụ Điện lực tuyên bố không liên quan

CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực (ECInvest, mã chứng khoán: EIN) vừa lên tiếng làm rõ việc cựu Chủ tịch Lã Quang Bình bị cáo buộc hối lộ cán bộ ngân hàng 200.000 cp EIN. Phát đi thông cáo, EIN khẳng định: "Ông Lã Quang Bình không còn là Thành viên HĐQT Công ty nên việc mua bán cổ phiếu EIN không liên quan đến hoạt động của Công ty ".



Trước đó, ngày 8/3/2023, HĐQT EIN đã thông qua việc miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Lã Quang Bình. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Hoàng Huy Hùng. Đến ngày 26/6/2023, ĐHĐCĐ thường niên của EIN cũng đã miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT với ông Lã Quang Bình.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ban hành bản Kết luận điều tra bổ sung trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại một ngân hàng ở Hà Nội



Trước đó, cuối tháng 5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận và đề nghị truy tố 16 bị can về các tội trên. Sau đó, Viện KSND Tối cao trả hồ sơ để làm rõ một số nội dung. Đến nay, cơ quan điều tra giữ nguyên việc đề nghị truy tố với 16 bị can.



Trong số 16 bị can, 2 anh em đại gia Lã Quang Bình và Lã Thị Phương Liên cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Đưa hối lộ".



Kết luận điều tra cho thấy ông Lã Quang Bình sở hữu và tham gia vào 64 công ty. Từ tháng 4/2016-12/2020, ông Bình dùng 8 doanh nghiệp, trong đó có CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPAY), lập hồ sơ vay tiền tại Chi nhánh Đống Đa của một ngân hàng để thanh toán ứng trước tiền điện cho các công ty điện lực, đầu tư kinh doanh bất động sản và một số lĩnh vực khác.



Từ cuối năm 2020, hoạt động kinh doanh của các công ty bị đình trệ, dẫn đến việc ông Bình không trả được nợ ngân hàng, các khoản vay bị quá hạn.



Theo nhà chức trách, ông Lã Quang Bình và em gái Lã Thị Phương Liên đã câu kết, móc nối với một số cán bộ ngân hàng chi nhánh Đống Đa. Đồng thời, 2 bị can giao nhân viên tìm mua hàng trăm công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, lập khống hồ sơ để được ngân hàng cấp hạn mức tín dụng.



Nhóm các công ty này đã được giải ngân hàng ngàn tỷ đồng tại chi nhánh Đống Đa của một ngân hàng. Sau đó, các bị can sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chi nhánh Đống Đa.



Ông Lã Quang Bình còn bàn bạc với em gái đưa hối lộ cho bị can Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng) để giải quyết cho Công ty không bị chuyển thành nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay. Việc đưa hối lộ thông qua tài sản là 200.000 cổ phiếu EIN.



Theo kết luận điều tra, ông Đào Hoàng Thắng đã lợi dụng chức vụ là giám đốc chi nhánh, phụ trách hoạt động chung đã có hành vi nhận hối lộ 200.000 cp EIN, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá 2 tỷ đồng.



Chuỗi hành vi trên đã gây thiệt hại lớn cho chi nhánh Đống Đa. Tại bản kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định thiệt hại là 1.086 tỷ đồng.