"Đại gia" Nhà nước bắt tay Vingroup phát triển hệ thống trạm sạc xe điện toàn quốc báo lãi hơn 1.300 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã: POW) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với doanh thu thuần đạt 8.493 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí vốn tăng mạnh hơn 43% khiến lợi nhuận gộp sụt giảm tới 57% xuống còn gần 540 tỷ đồng.

Tuy nhiên, POW không ghi nhận khoản thu từ hoạt động tài chính trong khi cùng kỳ mang lại hơn 158 tỷ. Chi phí tài chính trong quý 4/2024 tăng mạnh gần 29% lên gần 310 tỷ đồng. Đáng chú ý, POW ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ thu nhập khác hơn 1.105 tỷ đồng, cao gấp 46 lần cùng kỳ.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế PV Power đạt gần 235 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. PV Power cho biết, lợi nhuận hợp nhất từ hoạt động khác quý 4/2024 tăng 390 tỷ so với cùng kỳ chủ yếu do Công ty mẹ ghi nhận thu nhập từ bảo hiểm sự cố tổ máy 1 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Luỹ kế cả năm 2024 , PV Power ghi nhận doanh thu thuần đạt 30.180 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% và lợi nhuận sau thuế gần 1.346 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, trong năm 2024, PV Power đặt kế hoạch tổng doanh thu 31.736 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 995 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này đã hoàn thành được 101% kế hoạch doanh thu và 163% mục tiêu lợi nhuận.

Về sản lượng theo từng nhà máy trong năm 2024, các nhà máy ghi nhận sản lượng vượt so với cùng kỳ như Nhà máy Cà Mau 1&2 ghi nhận 5.996 triệu kWh (tăng 14% so với cùng kỳ), Nhà máy điện Vũng Áng 1 ghi nhận 5.846 triệu kWh (+35%). Ngược lại, sản lượng giảm tại các nhà máy như Nhà máy Nhơn Trạch 1, nhà máy Nhơn Trạch 2, Nhà máy điện Đakđrinh ghi nhận sản lượng suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/12/2024, quy mô tài sản của POW đạt 81.281 tỷ đồng, tăng 10.919 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty đã đầu tư 18.700 tỷ đồng vào dự án Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và 4, tăng 10.604 tỷ đồng so với đầu năm.

Về tình hình triển khai dự án đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, tiến độ tổng thể gói thầu EPC của dự án ước đạt 95%. Ngày 11/1/2025, Nhà máy Nhơn Trạch 3 đã chính thức đốt lửa lần đầu, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình đưa dự án vào hoạt động thương mại. Hợp đồng mua bán điện (PPA) đã được ký kết. Đối với Hợp đồng mua bán khí (GSA), PV Power đang xem xét dự thảo Hợp đồng khung (HOA) với PV Gas để ký kết, tạo cơ sở cho PV Gas chuẩn bị thu xếp nguồn cung LNG cho dự án.

Sang năm 2025 , công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 38.185 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện năm 2024. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 439 tỷ đồng, bằng 1/3 thực hiện năm 2024 (1.346 tỷ đồng), do không còn khoản thu nhập đột biến từ bồi thường bảo hiểm.

Được biết, PV Power là một thành viên của Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), sở hữu 79,94% vốn. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong việc sản xuất và phát điện. Nếu không tính các đơn vị trực thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), PV Power đang là công ty phát điện lớn nhất bên ngoài EVN và là doanh nghiệp điện có giá trị vốn hoá lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Hồi đầu tháng 11/2024,  PV Power đã khánh thành trạm sạc xe điện thí điểm đầu tiên tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội .

Dự án trạm sạc xe điện này là một phần trong chiến lược dài hạn của PV Power nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch tại Việt Nam. Trạm sạc tại số 6 Huỳnh Thúc Kháng sẽ tạo tiền đề để PV Power mở rộng quy mô, với mục tiêu đạt 1.000 trạm sạc trên toàn quốc vào năm 2035.

Gần đây, POW đã ký thoả thuận hợp tác phát triển trạm sạc cùng Vingroup, giao cho V-Green phát triển, hoàn thiện kế hoạch đạt 1.000 điểm sạc trên toàn quốc vào năm 2035. Hạ tầng trạm sạc do V-Green phát triển, vận hành sẽ dành riêng cho xe VinFast.