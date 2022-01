Đại gia quận 7 Đoàn Di Băng trang trí nhà đón Tết hoành tráng như phim trường, còn có đồ vật phong thủy cực quen nhằm hút tiền tài may mắn

Vừa khiến dân tình trầm trồ với cây ước nguyện treo sương sương trăm dải lụa màu đỏ, đại gia quận 7 Đoàn Di Băng mới đây lại tiếp tục nhá hàng một vài góc trong căn biệt thự tiền tỷ. Còn nửa tháng nữa mới đến Tết nhưng cô đã trang hoàng cho căn biệt thự khá lộng lẫy, báo hiệu một năm ăn Tết to đây.



Treo cây ước nguyện cầu được ước thấy, chắc nữ đại gia lại ước 1 năm tài lộc, giàu có đây





Một góc căn biệt thự đã ngập tràn không khí Tết

Một góc của căn biệt thự của Đoàn Di Băng được trang trí vô cùng rực rỡ với giấn dán tường màu đỏ, bình mai, rổ lì xì, dây treo tài lộc... Sinh động hơn, nữ đại gia còn trang trí cả đòn gánh và nồi luộc bánh tét. Đúng là chẳng cần đi đâu xa, ở ngay trong nhà Đoàn Di Băng đã có góc sống ảo cực xịn rồi.



Đặc biệt, phải kể đến nút thắt đồng tâm siêu to ở chính giữa, đây cũng là món đồ trang trí không thể thiếu mỗi dịp Tết đến. Theo phong thuỷ, nút thắt đồng tâm là vật phẩm mang nhiều ý nghĩa may mắn, tốt lành, tượng trưng cho sự gắn bó, may mắn đầy nhà, thuận buồm xuôi gió.

Vậy nên cứ đến dịp Tết, nhiều người sẽ treo món đồ trang trí này ở mặt tường chính của phòng khách hoặc hành lang. Các cặp đôi cũng có thể treo nút thắt đồng tâm trên đầu giường trong phòng ngủ để tình yêu vững bền, đôi lứa gắn kết. Còn muốn học hành thuận lợi, công việc thăng tiến, bạn có thể treo nút thắt này ở bàn học, giá sách hoặc góc làm việc.

Nguồn ảnh: FBNV

