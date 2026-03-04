Đại hội cổ đông Medic Holding: “Phát súng lệnh” cho chiến lược Medic 100, sẵn sàng IPO trước 2030

Đại hội năm nay quy tụ 236 cổ đông đại diện cho 150 triệu cổ phần, với mức vốn hóa thị trường ước tính đạt 1.500 tỷ đồng. Với tỷ lệ đồng thuận 100%, cổ đông đã thông qua việc Medic Holding giữ vai trò công ty mẹ, nắm quyền chi phối và hoạch định chiến lược cho các đơn vị thành viên như Medic Hải Tiến, Medic Đông Anh, Medic Sầm Sơn, Medic Diễn Châu… Việc chuyển đổi mô hình được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa quản trị, tối ưu nguồn lực và gia tăng sức cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường y tế tư nhân đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông lần đầu nhiệm kỳ 2026-2030 của Medic Holding với sự tham dự của 236 cổ đông, đại diện 150 triệu cổ phần.

Tâm điểm của Đại hội là chiến lược "Medic 100" với tầm nhìn đến năm 2030 hoàn thiện hệ sinh thái gồm 20 bệnh viện và 80 phòng khám vệ tinh trên toàn quốc, hướng tới phục vụ hơn 100 triệu dân. Song song với mở rộng quy mô, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì biên lợi nhuận EBITDA ở mức 20-30%, thể hiện định hướng phát triển bền vững và tập trung vào hiệu quả vận hành. Đây được xem là nền tảng quan trọng cho lộ trình IPO, đồng thời khẳng định tham vọng đưa Medic trở thành chuỗi y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.Một trong những quyết sách gây chú ý tại Đại hội là phương án trao tặng cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tổng giá trị gần 80 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: "Trong lĩnh vực y tế, con người là tài sản lớn nhất. Gói ESOP 80 tỷ đồng không chỉ là phần thưởng, mà là cam kết chia sẻ sự thịnh vượng, biến các bác sĩ, cán bộ quản lý chủ chốt trở thành những ‘người làm chủ’ thực sự, cùng gắn bó lâu dài và nỗ lực vì mục tiêu chung của Tập đoàn." Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chất lượng cao trong giai đoạn tăng trưởng nóng sắp tới.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch HĐQT phát biểu định hướng chiến lược và cam kết đồng hành cùng đội ngũ thông qua chương trình ESOP gần 80 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về lộ trình niêm yết, đại diện ban lãnh đạo công ty cho biết Medic Holding đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để IPO trên HoSE trước năm 2030 và trong tương lai là định hướng tới niêm yết tại thị trường quốc tế như Nasdaq. Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp cam kết áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và tiêu chuẩn ESG ngay từ năm 2026, từng bước chuẩn hóa quản trị theo thông lệ toàn cầu. Bên cạnh đó, liên quan đến những câu hỏi về chính sách cổ tức, đại diện ban lãnh đạo cho biết sẽ duy trì sự cân bằng hợp lý giữa chia cổ tức và tái đầu tư đảm bảo tối đa quyền lợi cho cổ đông; trong giai đoạn "tăng tốc", phần lớn lợi nhuận sẽ được ưu tiên mở rộng thị phần và gia tăng giá trị vốn hóa – yếu tố được kỳ vọng mang lại lợi ích dài hạn cho cổ đông khi IPO.

Cổ đông trao đổi trực tiếp với Ban lãnh đạo về chiến lược "Medic 100" và lộ trình IPO giai đoạn 2026-2030.

Đại hội năm nay cũng ghi dấu ấn khi toàn bộ quy trình biểu quyết của 236 cổ đông được thực hiện 100% trên ứng dụng MyMedic, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong chuyển đổi số và minh bạch hóa hoạt động quản trị. Việc số hóa toàn diện quy trình Đại hội không chỉ tối ưu vận hành mà còn nâng cao trải nghiệm cổ đông, phù hợp với định hướng xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại, công nghệ cao.

Toàn bộ tài liệu và quy trình biểu quyết được thực hiện 100% trên ứng dụng MyMedic, minh chứng cho cam kết chuyển đổi số và minh bạch trong quản trị.

Khép lại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 đã chính thức ra mắt trong sự đồng thuận và kỳ vọng lớn từ cổ đông. Với mô hình Holding chuẩn hóa, chiến lược "Medic 100" đầy tham vọng, gói ESOP quy mô lớn cùng lộ trình IPO rõ ràng, Medic Holding đang từng bước khẳng định vị thế và sẵn sàng bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những chuỗi y tế tư nhân có tầm nhìn dài hạn và chiến lược bài bản tại Việt Nam.