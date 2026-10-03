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Dai-ichi Life bất ngờ đổi nhận diện thương hiệu, không còn chữ "gắn bó dài lâu" dưới logo

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Từ ngày 1/10/2026, Dai-ichi Life Việt Nam chính thức áp dụng nhận diện thương hiệu mới, trong đó tên thương hiệu được chuyển từ “Dai-ichi Life” thành “Daiichi Life”, lược bỏ dấu gạch nối.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa chính thức giới thiệu nhận diện thương hiệu mới trong khuôn khổ chiến lược đồng bộ thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life.

Theo đó, một trong những thay đổi đáng chú ý là tên thương hiệu được chuyển từ “Dai-ichi Life” thành “Daiichi Life”, với dấu gạch nối được lược bỏ. Theo doanh nghiệp, thay đổi này thể hiện sự kết nối giữa di sản hơn một thế kỷ và chặng đường phát triển phía trước.

Trong tên gọi mới, “Daiichi” mang ý nghĩa “Tiên phong” hay “Số một” trong tiếng Nhật, trong khi “Life” được gắn với hành trình của mỗi cuộc đời.

Cùng với thay đổi tên gọi, bộ nhận diện mới của Daiichi Life Việt Nam được xây dựng dựa trên ba yếu tố cốt lõi.

Trong đó, hình ảnh “Lá cờ Daiichi Life” lấy cảm hứng từ chữ “D” trong tên Daiichi, đại diện cho tinh thần tiến về phía trước và đón nhận những cơ hội mới. Các gam màu giao thoa thể hiện sự kết nối giữa những cá tính, góc nhìn và hành trình khác nhau.

Bên cạnh đó, “Sắc xanh Daiichi Life” lấy cảm hứng từ đường chân trời, nơi biển và trời giao hòa.

Dai-ichi Life bất ngờ đổi nhận diện thương hiệu, không còn chữ "gắn bó dài lâu" dưới logo - Ảnh 1.

 

Kể từ ngày 1/10/2026, Daiichi Life Việt Nam bắt đầu triển khai đồng bộ nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ sinh thái hoạt động, gồm các nền tảng số, tài liệu giao dịch, tài liệu truyền thông, website và các điểm chạm thương hiệu trên toàn quốc.

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Daiichi Life Việt Nam cho biết, việc bước sang giai đoạn phát triển mới với nhận diện thương hiệu mới đi cùng việc doanh nghiệp tiếp tục duy trì cam kết “Gắn bó dài lâu”, bảo vệ và tạo dựng các giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Nhân dịp ra mắt nhận diện mới, Daiichi Life Việt Nam cũng giới thiệu chiến dịch thương hiệu “Daiichi Life - Cùng bạn, mở tương lai”.

Daiichi Life Việt Nam cho biết đã có hơn 19 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Việc thay đổi nhận diện lần này nằm trong chiến lược đồng bộ thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life.

Lan Anh

Việt Nam hàng ngày

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