Đại lộ Thăng Long: Làn khẩn cấp trở thành "phao cứu sinh" cho xe máy

Hiện nay, đoạn qua Cầu Chui dân sinh 19, trên tuyến đường Đại Lộ Thăng Long (Hà Nội) vẫn đang trong tình trạng ngập úng. Phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Sở GTVT Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long.

Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành, thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long bắt đầu từ 9h00 ngày 17/9/2024 đến khi có thông báo thay thế.

Theo đó, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long theo các lý trình cụ thể như sau: Bên phải tuyến, từ Km20+00 (Lối vào nút giao Tỉnh lộ 80) đến Km28+300 (Lối ra nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc).

Bên trái tuyến, từ Km28+300 (Lối vào nút giao Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc) đến Km20+00 (Lối ra nút giao Tỉnh lộ 80).

Trong thời gian này, hạn chế tốc độ tối đa cho phép 60km/h đối với tất cả các phương tiện ô tô lưu thông trên đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long tại các lý trình (Phải tuyến: Km20+00 – Km28+300; Trái tuyến: Km28+300 – Km20+00).

Tổ chức giao thông cho các phương tiện xe buýt được phép lưu thông trên đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 60km/h.

Tổ chức giao thông cho các phương tiện xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông trên làn đường khẩn cấp của đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, tốc độ tối đa cho phép 40km/h.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT trực bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập úng trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Cường – Đội CSGT đường bộ số 11 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo giao thông trên tuyến đại lộ Thăng Long được thông suốt, đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng Đội CSGT đường bộ số 11 đã bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng tại các điểm ra vào làn cao tốc đại lộ Thăng Long theo thông báo của Sở GTVT Hà Nội.

Việc tổ chức giao thông như trên giúp người dân, đặc biệt là người điều khiển xe máy lưu thông thông suốt, tránh được qua các điểm bị ngập úng trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long.

Ông Lê Văn Luận, Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội chia sẻ, việc tổ chức giao thông cho phép xe máy được đi lên làn đường cao tốc để tránh ngập là kịp thời. Giúp cho người tham gia giao thông tránh được vị trí ngập úng, di chuyển thuận lời.

Còn theo ông Nguyễn Văn Phúc, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, khi đã được di chuyển vào làn khẩn cấp trên cao tốc đại lộ Thăng Long, bản thân ông sẽ chấp hành nghiêm theo quy định như đi đúng tốc độ 40km/h, đi đúng phần đường và tuân thủ theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng phân luồng trên tuyến.

Làn cao tốc đường đại lộ Thăng Long là đường dành cho ô tô với tốc độ từ 80 - 100km/h, trong tình thế cấp bách Sở GTVT Hà Nội đã quyết định cho xe máy được di chuyển vào làn khẩn cấp với tốc độ 40km/h. Mặc dù đã có những khuyến cáo nhưng người điều khiển xe máy cần chú ý đi đúng tốc độ, đúng phần đường, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn.

Để phương án phân luồng diễn ra nhịp nhàng, đảm bảo an toàn cho người dân, Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện phương án như: điều chỉnh hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn… tại các vị trí đầu tuyến, cuối tuyến và các nhánh ramp dẫn vào phần đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long.

Điều chỉnh hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn… hướng dẫn phân luồng từ xa tại các tuyến đường kết nối với Đại lộ Thăng Long; Thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ sau bão, các điểm ngập, úng trên đường gom Đại lộ Thăng Long; Tăng cường công tác kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông; Phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và các lực lượng chức năng trực bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập, úng trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long;…