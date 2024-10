Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện hơn 2 tấn gia vị gà rán KFC chứa chất gây ung thư

Đài Loan (Trung Quốc) vừa phát hiện một lô hàng gia vị gà nhập khẩu từ Thái Lan phục vụ chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC có chứa chất cấm ethylene oxide. Hiện toàn bộ lô hàng đã bị chặn lại.

Cùng ngày, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) công bố danh sách 11 mặt hàng được phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng sau khi kiểm tra tại biên giới. Danh sách bao gồm lô hàng 2.024,42 kg (hơn 2 tấn) gia vị gà từ Thái Lan với 0,1 mg/kg thuốc trừ sâu ethylene oxide.

Phó Tổng Giám đốc TFDA Lin Chin-fu cho biết đơn vị nhập khẩu loại gia vị này, Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm Jardine (Đài Loan), đơn vị điều hành cả KFC và Pizza Hut tại Đài Loan (Trung Quốc), sẽ phải chịu sự kiểm tra gắt gao theo từng lô hàng đối với các thành phần nhập khẩu.

Ethylene oxide (EO) còn được biết đến với các tên gọi khác như alkene oxide, dimethylene oxide, oxane và oxirane, là hợp chất hóa học có nhiều ứng dụng trong công nghiệp và y tế. Trong lĩnh vực y tế, ethylene oxide được sử dụng rộng rãi như một tác nhân tiệt trùng dụng cụ y tế và thiết bị chăm sóc sức khỏe. Nó cũng được dùng trong sản xuất hóa chất gia dụng như ethylene glycol - chất chống đông và polyester.

Một lượng nhỏ ethylene oxide được sử dụng trong thuốc trừ sâu để kiểm soát côn trùng và trong ngành dệt may, chất tẩy rửa, dung môi và chất kết dính. Chính vì vậy, nó được Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) phân loại là một chất gây đột biến, gây ung thư và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Ông Lin cho biết các sản phẩm của Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm Jardine nhập khẩu trước đây đã được tăng tỷ lệ kiểm tra lên 50% so với mức thông thường là 20%. Phó Tổng Giám đốc TFDA tiết lộ các loại gia vị và hương liệu nhập khẩu từ Thái Lan của các công ty khác cũng sẽ tiếp tục được kiểm tra với tần suất cao hơn cho đến cuối năm 2024.

Trước đó, lô hàng 1.312,5 kg chuối sấy nhập khẩu từ Philippines cũng bị phát hiện chứa hàm lượng chất độc hại benzopyrene quá mức cho phép. Ông Lin cho biết các mặt hàng do công ty nhập khẩu ASEAN Vip International Trading Co., Ltd. đưa vào Đài Loan (Trung Quốc) sẽ phải chịu sự kiểm tra 100% trong tương lai. Các sản phẩm tương tự do các công ty khác nhập khẩu từ Philippines cũng phải chịu sự kiểm tra gắt gao thường xuyên.

Theo TFDA, 9 mặt hàng khác trong danh sách bao gồm gia vị, nông sản, thực phẩm đóng hộp và dao nhựa, bị từ chối nhập cảnh vì chứa quá nhiều dư lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng hay thuốc tẩy, hoặc không đạt tiêu chuẩn về hòa tan.

Theo: Focus Taiwan/CNA