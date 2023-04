Đại lý báo Ford Ranger sắp thay đổi lớn tại Việt Nam: Thêm bản Sport giá 864 triệu, bỏ 2 phiên bản, tăng giá 10-20 triệu đồng từ tháng 5

Theo giới tư vấn bán hàng, danh mục phiên bản của Ford Ranger tại thị trường Việt Nam có một số thay đổi. Cụ thể, phiên bản XLS 4x2 MT bị khai tử, trong khi phiên bản XLT 4x4 AT cũng tương tự nhưng được thay thế bằng phiên bản Sport có giá bán 864 triệu đồng.

Ford Ranger Sport có giá bán 864 triệu đồng tại Việt Nam.

Với mức giá kể trên, Ford Ranger Sport được định vị nằm giữa phiên bản XLS và Wildtrak. Xe dự kiến bàn giao tới tay khách hàng ngay trong tháng này.

Dù chưa được công bố hình ảnh và thông số kỹ thuật, nhưng Ford Ranger Sport bán tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ giống thị trường Thái Lan và Philippines. Một số chi tiết dễ dàng nhận ra phiên bản này từ bên ngoài với mặt ca-lăng màu đen giống Everest Sport, cản trước màu bạc và bộ mâm 18 inch phay xước hai tông màu. Ngoài ra, xe còn có đèn pha LED, đèn định vị LED hình chữ C, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện, bậc bước chân ra vào khoang cabin và hai bên thùng hàng.

Nội thất bên trong có ghế bọc da màu đen thêu logo "Sport", ghế lái chỉnh điện. Màn hình thông tin giải trí trung tâm dọc kích thước 10,1 inch tích hợp hệ thống SYNC 4 có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống giải trí 6 loa. Đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Bản này không có phanh tay điện tử.



Danh sách công nghệ an toàn có 6 túi khí, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát đổ đèo, ga tự động, camera lùi và hệ thống chống trộm. Xe dùng động cơ dầu, tăng áp đơn 2.0L, cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Cùng với đó, Ford Ranger cũng chính thức tăng giá 10-20 triệu đồng từ ngày 1/5. Cụ thể, bản XL MT tăng 10 triệu đồng, bản XLS 4x2 AT tăng 19 triệu đồng, bản XLS 4x4 AT tăng 20 triệu đồng và bản Wildtrak tăng 14 triệu đồng. Riêng phiên bản XLS 4x2 AT và XLS 4x4 AT được trang bị đèn pha LED mới (thay cho đèn pha halogen), có chế độ đèn tự động và đèn định vị ban ngày hình chữ C.

Phiên bản Thay đổi Giá mới từ 1/5 Ford Ranger XL 4x4 6MT Tăng 10 triệu đồng 669 triệu đồng Ford Ranger XLS 4x2 6MT Khai tử - Ford Ranger XLS 4x2 6AT Tăng 19 triệu đồng 707 triệu đồng Ford Ranger XLS 4x4 6AT Tăng 20 triệu đồng 776 triệu đồng Ford Ranger XLT 4x4 6AT Khai tử - Ford Ranger Sport 4x4 6AT - 864 triệu đồng Ford Ranger Wildtrak 4x4 10AT Tăng 14 triệu đồng 979 triệu đồng Ford Ranger Raptor - 1,299 tỷ đồng

Sắp tới, Ford Việt Nam sẽ tiếp tục bổ sung phiên bản Ranger Stormtrak, định vị nằm giữa phiên bản Wildtrak và Raptor. Như vậy, danh mục phiên bản Ford Ranger tại thị trường Việt Nam sẽ đầy đủ như thị trường Thái Lan với các phiên bản: XL, XLS, Sport, Wildtrak, Stormtrak và Raptor. Những thông tin kể trên chưa được phía Ford Việt Nam lên tiếng xác nhận.