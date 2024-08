Đại lý giảm giá bán xe điện Wuling Mini EV, cổ phiếu doanh nghiệp đối thủ của VinFast nằm sàn 3 phiên liên tiếp

Ghi nhân trong phiên sáng 7/8, cổ phiếu TMT của CTCP Ô tô TMT (TMT Motor) tiếp tục có phiên giảm hết biên độ, "trắng bên mua" thứ 3 liên tiếp, qua đó dừng ở mức 7.830 đồng/cp. Đây là mức thị giá thấp nhất trong vòng gần 2 năm, kể từ hồi tháng 11/2022.

Trước đó, cổ phiếu TMT đã có giai đoạn tăng tốc gần 50% từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6/2024, song đột ngột "quay đầu" trượt dài từ đó đến nay.

Trong một diễn biến liên quan, mẫu xe điện Wuling Mini EV do TMT bán hiện đang giảm giá tại nhiều đại lý thời gian gần đây. Điển hình, một đại lý tại Hưng Yên đang chào bán Wuling Mini EV với giá giảm mạnh. Cụ thể, 2 phiên bản Nâng cao 120 km và 170 km của mẫu xe điện mini này được giảm lần lượt 58 triệu và 48 triệu. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán của Mini EV LV2 120km giảm từ 255 triệu đồng xuống còn 197 triệu đồng. Bản LV2 170 km giảm còn 231 triệu đồng.

Ở khu vực phía Nam, đại lý phân phối đã có sự điều chỉnh giúp giá xe Wuling Mini EV thiết lập mức thấp nhất kể từ khi ra mắt. Hiện tại, Wuling Mini EV Lv1 120 km (bản Tiêu chuẩn 1) đang được chào bán với giá từ 189 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu đồng so với giá niêm yết (239 triệu đồng). Do đây là chính sách giảm giá riêng của từng đại lý nên không đồng nhất giữa các nơi.

Mặt khác, tình hình kinh doanh trong quý 2/2024 của TMT Motor không được như kỳ vọng cũng khiến giá cổ phiếu "chao đảo". TMT báo doanh thu thuần đạt 814 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Giá vốn tăng 11% khiến công ty lỗ gộp 49 tỷ, trong khi cùng kỳ vẫn lãi gộp 52 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, TMT Motors báo lỗ sau thuế 95 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 2 tỷ. Đây cũng là quý lỗ đậm nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TMT ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.321 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm gần 100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, lý do dẫn tới việc lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu là năm 2024 tình hình kinh tế khó khăn, các lĩnh vực bất động sản, đầu tư công giảm mạnh, nguy cơ lạm phát gia tăng khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm sâu dù các doanh nghiệp sản xuất và phân phối ô tô như TMT liên tục giảm mạnh giá bán để giải phóng hàng tồn kho.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của TMT Motors đạt mức 1.501 tỷ đồng, giảm 668 tỷ tương ứng giảm 31% so với thời điểm đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt mức 6 tỷ đồng, giảm mạnh so với thời điểm đầu năm. Giá trị hàng tồn kho tính đến cuối quý 2 là 853 tỷ đồng, giảm 554 tỷ so với thời điểm đầu năm.

Tổng nợ phải trả của TMT Motors ghi nhận 1.163 tỷ đồng, giảm hơn 33% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ vay giảm mạnh 55% xuống còn 571 tỷ đồng.Vốn chủ sở hữu đạt 339 tỷ đồng, trong đó lỗ lũy kế 46 tỷ đồng.





Bán xe điện "thất thu", khó hoàn thành kế hoạch năm 2024

Theo tìm hiểu, TMT Motors tiền thân là Công ty Thương mại và Sản xuất vật tư Thiết bị giao thông vận tải. Hoạt động chính của công ty là sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe ô tô, phụ tùng các loại. TMT Motors từ lâu đã được biết đến là đơn vị có các sản phẩm xe tải nổi tiếng như Cửu Long, Tata, Howo, xe đầu kéo Sinotruk,… có tải trọng lớn.



Công ty này gây chú ý khi tham gia vào thị trường xe điện bằng việc sản xuất, lắp ráp và phân phối mẫu xe điện Wuling Hongguang MiniEV tại thị trường Việt Nam. Wuling Mini EV là mẫu xe điện cỡ nhỏ nổi tiếng của Trung Quốc, đạt danh hiệu "ô tô điện cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới 4 năm liên tiếp, kể từ năm 2020 đến hết năm 2023.

Dù bán xe điện giá rẻ nhưng doanh số của TMT Motor lại không như kỳ vọng. Năm ngoái, công ty chỉ bán được vẻn vẹn 591 chiếc xe điện Wuling HongGuang MiniEV ra thị trường, bằng 11% so với kế hoạch doanh số 5.525 chiếc đặt ra trước đó.

"Ế ẩm" trong năm ngoái, bước sang 2024, TMT Motor đã lên kế hoạch tổng doanh số của dòng sản phẩm xe điện chỉ ở mức 1.016 chiếc. Dù tăng đến 71% so với mức thực hiện trong năm trước song đây vẫn là con số ở mức rất thấp.

Về chỉ tiêu kinh doanh 2024, TMT Motors đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.645 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 38,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và 475% so với năm trước. Với kết quả ảm đạm trong nửa đầu năm, doanh nghiệp sẽ rất khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.