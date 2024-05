Đại lý nhận cọc Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam: 4 phiên bản, giá dự kiến cao nhất 559 triệu, ngang bản rẻ nhất của City

Đại lý nhận đặt cọc Hyundai Accent 2024

Một số đại lý tại khu vực TP. HCM thông báo nhận đặt cọc Hyundai Accent thế hệ mới ở thời điểm hiện tại. Theo thông tin từ tư vấn viên, mẫu sedan hạng B này vẫn sẽ được phân phối với 4 phiên bản gồm MT Tiêu chuẩn, MT, AT và AT Đặc biệt.

Phiên bản Giá dự kiến Hyundai Accent MT Tiêu chuẩn - Hyundai Accent MT 499 triệu đồng Hyundai Accent AT 520 triệu đồng Hyundai Accent AT Đặc biệt 559 triệu đồng

Trong đó, giá dự kiến của bản MT là 499 triệu đồng, AT là 520 triệu đồng và AT Đặc biệt là 559 triệu đồng. Riêng bản MT Tiêu chuẩn chưa được hé lộ giá bán.

Nếu những con số trên chính xác, Hyundai Accent 2024 sẽ có giá cao hơn đời hiện hành. Cụ thể, bản MT đắt hơn 27 triệu đồng, bản AT đắt hơn 19 triệu, bản AT Đặc biệt đắt hơn 17 triệu. Chưa hết, nếu so sánh với đối thủ trực tiếp là Vios (giá niêm yết 458 - 545 triệu đồng), Accent đã đánh mất lợi thế về giá. Tuy nhiên nếu so với City thì giá dự kiến cao nhất của mẫu xe Hàn Quốc mới chỉ bằng giá bản tiêu chuẩn của đối thủ.

Trước đó, TC Motor cũng đã công bố thời điểm ra mắt Hyundai Accent thế hệ mới vào ngày 30/5 tới đây.

Hyundai Accent 2024 nhiều lần xuất hiện trên đường

Những ngày qua, hình ảnh 1 chiếc Hyundai Accent thế hệ mới với không một lớp ngụy trang di chuyển trên đường phố Hà Nội liên tục được bắt gặp và đăng tải trên mạng xã hội.

Hyundai Accent thế hệ mới liên tục bị bắt gặp trên đường phố Hà Nội. Ảnh: FB

Nhìn qua những hình ảnh được chụp lại, có thể thấy phần ngoại thất của Hyundai Accent thế hệ mới sắp bán tại Việt Nam giống hệt với bản đang phân phối ở thị trường Ấn Độ.

Hyundai Accent thế hệ mới có gì?

Kích thước Accent mới lớn hơn đời trước. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.475 mm. Trục cơ sở của xe là 2.670 mm, gần bằng xe hạng C.

Phần đầu của Accent 2024 cũng được sử dụng thiết kế mới với với dải LED ban ngày chạy dài vắt ngang. Lưới tản nhiệt lớn nối liền cụm đèn chiếu sáng LED đặt thấp. Đèn hậu LED kiểu mới chạy dài gợi nhớ đến mẫu Elantra. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 16 inch.

Accent 2024 sẽ lột xác hoàn toàn. Ảnh: Hyundai Ấn Độ

Nội thất Hyundai Accent 2023 trông như xe sang với cặp màn hình siêu lớn 10,25 inch đặt nổi. Vô-lăng từ 3 chấu đổi sang 2 chấu. Cụm điều khiển trung tâm phủ mặt kính sang trọng. Đèn nội thất 64 màu có thể thay đổi tùy ý.

Nội thất Accent mới trông hiện đại nhất phân khúc. Ảnh: Hyundai Ấn Độ

Một số trang bị tiện nghi nổi bật khác còn có sạc điện thoại không dây, phanh đỗ điện tử (chỉ có trên bản cao cấp nhất) và rèm che nắng phía sau - thứ mà thường chỉ thấy trên các dòng xe sang. Ghế xe có tích hợp sưởi và làm mát, thông gió.

Động cơ xe có 2 loại. Loại tiêu chuẩn là máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 PS, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc số IVT. Bản tăng áp 1.5L có công suất 160 PS, mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp.

Hyundai Accent đã có gói công nghệ an toàn chủ động, phá vỡ thế độc tôn trong phân khúc của City. Ảnh: Hyundai Ấn Độ

Gói công nghệ an toàn nổi bật trên Accent 2023 tại thị trường quốc tế là SmartSense với khả năng tự hành cấp độ 2. Một số tính năng đáng chú ý trong gói công nghệ này có cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tài xế tập trung... Mẫu xe này giờ có trang bị tiêu chuẩn là 6 túi khí.