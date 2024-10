Đại lý ồ ạt xả kho giảm giá ô tô trong tháng 10, nhiều mẫu "bay" giá ngang Kia Morning

Từ 1/9, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức có hiệu lực, kéo dài 3 tháng cho đến hết 30/11/2024. Hưởng lợi kép từ việc nhiều hãng vẫn duy trì "trợ giá", thậm chí là cả điều chỉnh giảm giá xe niêm yết, người tiêu dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn khi mua ô tô ở thời điểm này.

Trên thị trường, chiếc MG HS phiên bản Deluxe sản xuất năm 2023 được đại lý giảm giá tại Hà Nội từ 699 triệu đồng xuống còn 530 triệu đồng, mức giá này làm cho MG HS có giá tương đương với mức giá của những chiếc SUV hạng A như Kia Sonet, mặc dù MG HS thuộc phân khúc SUV hạng C, cạnh tranh với các dòng xe Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory và Kia Sportage.

Trong khi đó, cả hai phiên bản của Mitsubishi Pajero Sport đều đang được giảm giá rất mạnh. Phiên bản 4x4 AT giảm từ mức giá ban đầu là 270 triệu đồng xuống còn 1,095 tỷ, trong khi đó phiên bản 4x2 AT có mức giảm 180 triệu và giá sau khi giảm là 950 triệu đồng. Hiện tại số lượng xe còn lại rất hạn chế và chỉ có hai màu xe để lựa chọn là trắng và đỏ.

Nhiều dòng xe đang được giảm giá sâu trong tháng 10.

Accord là mẫu xe được Honda giảm giá mạnh nhất trong tháng 10 với mức 220 triệu đồng. Giá xe giảm xuống mức 1,099 tỷ đồng.

Ở phân khúc cao cấp hơn, mẫu BMW 530i sản xuất năm 2022 đang được giảm giá 300 triệu đồng, từ giá bán 2,759 tỷ đồng xuống còn 2,459 tỷ đồng tại một số đại lý BMW.

Trong tháng 10, Ford Explorer được khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 100-125 triệu đồng.

Khi ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước được triển khai từ tháng 9 đến tháng 11, nhiều dòng xe nhập khẩu trước áp lực cạnh tranh lớn hơn cũng là nguyên do để nhiều hãng xe điều chỉnh giá xe. Thêm vào đó, việc ra mắt hàng loạt các mẫu xe mới, áp lực đẩy hàng tồn cũng khiến cho nhiều dòng xe đời cũ giảm sâu về giá.

Loạt ôtô nhập khẩu cũng giảm giá hàng trăm triệu đồng tháng 10.

Trong tháng 9, cũng từ tác động lớn từ chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ cũng đã tạo nên sự thay đổi lớn về doanh số, cũng như tạo nên thế cục mới trên thị trường ô tô Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất từ VAMA, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9/2024 đã có doanh số bán hàng rất ấn tượng với tổng cộng 36.585 xe được bán ra. Con số này tăng 45% so với tháng 8/2024 (25.196 xe) và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước (24.687 xe). Cụ thể, doanh số bán hàng bao gồm 28.973 xe du lịch, tăng 51%; 7.367 xe thương mại, tăng 25%; và 245 xe chuyên dụng, tăng 48% so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 9/2024, tổng doanh số của toàn thị trường tăng 7.5% so với năm 2023, với xe ô tô du lịch tăng 7.5%, xe thương mại tăng 7.4%, và xe chuyên dụng tăng 5.6% so với năm 2023.

Trong đó, Toyota đang có doanh số 6.986 xe, tiếp đến Mitsubishi với 5.385 xe, KIA với 4.015 xe, Ford bán được 3.967 xe, Honda là với 3.607 xe.

Với bước đà doanh số tháng 9, rất có thể doanh số tháng 10 sẽ tiếp tục bùng nổ.