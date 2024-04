Đại lý xui xẻo nhất thế giới: 2 lần nhân viên đâm hỏng siêu xe, 'nạn nhân' mới nhất là Ferrari 84 tỷ

Báo giới Đức, vào cuối tháng 4 này, ghi nhận một tai nạn "nghiêm trọng" xảy ra với nạn nhân chính là một chiếc Ferrari F40 cổ đời 1990.

Theo tờ báo uy tín bậc nhất nước Đức là Bild, chiếc Ferrari gặp nạn khi đang trong quá trình di chuyển tới triển lãm Motorworld tổ chức tại nước này. Xe được sở hữu bởi đại lý chuyên phục dựng xe sang cổ có tên Mechatronik và được phía đại lý định giá 3,3 triệu USD (xấp xỉ 84 tỷ đồng).

Do đại lý chỉ cách triển lãm nhắc tới trên chưa đầy 20km, họ quyết định đưa xe tới tham dự sự kiện để tìm người mua. Khóa xe được giao cho một nhân viên 24 tuổi tại đại lý để họ cầm lái tới triển lãm. Tuy nhiên, khi mới di chuyển được vài km, xe đã đâm vào tường một đường hầm trên đường di chuyển.

Quan sát từ ảnh, có vẻ chỉ khung thân ngoài chiếc Ferrari F40 cổ bị ảnh hưởng nên vẫn có thể sửa chữa được, tuy nhiên giá trị xe đi xuống và chi phí sửa chữa cao là khó tránh khỏi. Ảnh: Bild

Chưa rõ tai nạn xảy ra do người nhân viên trẻ tuổi "thử sức" chiếc xe thể thao Ý rồi mất lái hay do lỗi kỹ thuật như ban đầu người này khai nhận. Khá may là va chạm này chủ yếu tới từ phần hông và có thể sửa chữa được mà không gây ảnh hưởng tới động cơ V8 nguyên bản (yếu tố đắt giá nhất của một chiếc xe cổ dạng này). Tuy vậy, việc thân xe làm từ sợi carbon vẫn đồng nghĩa với hóa đơn sửa chữa khá tốn kém.

Xui rủi cho đại lý Mechatronik là đây không phải lần đầu tiên họ gặp trường hợp hy hữu như trên. Vào 2013, cũng một nhân viên đại lý này làm lật một chiếc Mercedes 300 SL trong quá trình di chuyển. Sau tai nạn trên, họ cho biết sẽ bắt buộc nhân viên phải đi học lái xe hiệu suất cao. Nếu yếu tố trên được thực hiện nghiêm túc, thật sự đen đủi cho đại lý này là nhân viên của họ lại "báo" lần thứ 2.