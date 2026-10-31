"Đại mỹ nhân" thị phi của showbiz, 31 tuổi yên ấm với chồng quân nhân: U40 vẫn đẹp như tượng tạc, gu ăn vận quá bén

Trương Hinh Dư (Sn 1987) là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ, từng gây tiếng vang lớn với vai diễn Lý Mạc Sầu trong bộ phim Thần điêu đại hiệp (2014). Sở hữu nhan sắc sắc sảo, đường nét quyến rũ cùng khí chất nổi bật, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được truyền thông và công chúng đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Trương Hinh Dư cũng từng được nhắc đến như một trong những mỹ nhân thị phi của Cbiz khi đời tư vướng không ít ồn ào, tranh luận. Sau nhiều thăng trầm, người đẹp hiện có cuộc sống bình yên bên ông xã là quân nhân. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào năm 2018 tại Thượng Hải. Ở tuổi 39, cô đã làm mẹ nhưng vẫn khiến công chúng không khỏi trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Nhan sắc của Trương Hinh Dư gần như vẫn giữ được nét sắc sảo, cuốn hút đặc trưng, trong khi phong cách thời trang ngày càng đa dạng và có gu. Từ những bộ cánh nữ tính, điệu đà khi du lịch đến các outfit cá tính, phóng khoáng trong đời thường, mỹ nhân Hoa ngữ đều biết cách tạo dấu ấn riêng. Khó tin rằng người đẹp đã bước sang tuổi U40 và trải qua hành trình làm mẹ khi diện mạo vẫn trẻ trung, thần thái vẫn đầy sức hút.

Ngắm nhìn những màn lên đồ của Trương Hinh Dư, dân tình không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc trẻ trung, sắc vóc nổi bật cùng gu thời trang ngày càng thăng hạng của đại mỹ nhân Hoa ngữ.

Mới đây, Trương Hinh Dư thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe phong cách đi biển đầy cuốn hút. Mỹ nhân Hoa ngữ khiến người hâm mộ xuýt xoa với nhan sắc rạng rỡ cùng diện mạo trẻ trung ở tuổi 39. Cô lựa chọn một thiết kế váy dài màu xanh mát mắt, nổi bật với kiểu cổ yếm và chi tiết đan dây phía sau lưng. Trang phục vừa mang đến vẻ phóng khoáng, nữ tính, vừa giúp nữ diễn viên khoe khéo bờ vai thanh thoát và đường nét trang phục tinh tế. Ở tuổi 39, Trương Hinh Dư vẫn ghi điểm với phong thái tự tin, cuốn hút trong từng khung hình.

Ở một outfit khác, Trương Hinh Dư tiếp tục gây chú ý với set đồ họa tiết da báo đầy cá tính và phóng khoáng. Cô lựa chọn áo dài tay xuyên thấu, thiết kế buộc dây phía trước, kết hợp cùng chân váy đồng điệu, tạo nên tổng thể ton-sur-ton nổi bật. Họa tiết da báo vốn khá kén người mặc nhưng qua cách phối khéo léo của nữ diễn viên lại mang đến vẻ ngoài thời thượng, có chút hoang dã và đầy cuốn hút. Cách lên đồ này cũng giúp Trương Hinh Dư làm mới hình ảnh, trẻ trung và nổi bật hơn trong khung cảnh nghỉ dưỡng ngập nắng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Trương Hinh Dư còn sở hữu gu thời trang khó chê. Trong chuyến vi vu trời Tây, nữ diễn viên khiến dân tình chú ý với outfit mang gam xanh mint dịu mắt. Cô lựa chọn thiết kế áo yếm kết hợp chân váy lửng đồng điệu, tạo nên tổng thể vừa nữ tính, thanh lịch vừa phảng phất nét sang chảnh. Công thức phối đồ đơn giản nhưng tinh tế này cũng là gợi ý thú vị để chị em tham khảo khi muốn làm mới phong cách du lịch.

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Phải công nhận Trương Hinh Dư diện đồ cực slay. Ngay cả outfit đi cưỡi ngựa cũng được cô phối đồ đầy ấn tượng. Người đẹp chọn áo bodysuit ôm dáng kết hợp cùng quần jeans, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa thời thượng. Set đồ đơn giản nhưng vẫn tôn lên vóc dáng săn chắc, đồng thời làm nổi bật thần thái cool ngầu, phóng khoáng của mỹ nhân 8x.



