Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ trọng trách mới

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 18) HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.



HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh với lý do chuyển công tác.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Cũng trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, sinh năm 1977, quê quán tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng công an Thị xã Ba Đồn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Năm 2021, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 12/2023, Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.