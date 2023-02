Đắk Lắk nói gì về tuyến đường 1.500 tỷ đồng 'đội vốn' thêm hơn 300 tỷ đồng?

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (dự án) là 1 trong 3 dự án vừa bị Bộ Giao thông vận tải “điểm tên” vì chậm tiến độ, đội vốn giải phóng mặt bằng (GPMB).

Theo báo cáo, tính đến ngày 1/2/2023, sản lượng thi công mới đạt 15,6%, chậm 38% so với kế hoạch, chủ yếu do công tác GPMB kéo dài, chi phí vượt hơn 331 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột bị chậm tiến độ.

Trước đó, Đắk Lắk đã có báo cáo Bộ Giao thông vận tải về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án, đồng thời xin trung ương bổ sung hơn 331 tỷ đồng để bù đắp cho khâu phát sinh GPMB.



Tuy nhiên, ngân sách trung ương rất khó khăn và không có khả năng cân đối nên Bộ GTVT đề nghị Đắk Lắk tự cân đối ngân sách của tỉnh, tiếp tục triển khai dự án mà không làm ảnh hưởng đến việc điều chỉnh giảm quy mô, kết cấu, tính đồng bộ của công trình và hiệu quả đầu tư dự án.

Không xin được nguồn bổ sung từ Trung ương, mới đây UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cuộc họp vào ngày 28/2, về việc cân đối ngân sách địa phương để bổ sung kinh phí GPMB phát sinh dự án.

Theo đó, tỉnh này đưa ra phương án rà soát kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 đối với các dự án chưa triển khai xây dựng, chưa cấp bách thì tạm dừng đầu tư hoặc tăng nguồn thu biện pháp tài chính (như tiền sử dụng đất...), để ưu tiên bổ sung vốn cho Dự án.

Như Tiền Phong đã nhiều lần phản ánh, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, 100% vốn Trung ương, thời gian thực hiện từ 2020-2023. Dự án có chiều dài toàn tuyến hơn 39km. Quá trình triển khai, dự án có nhiều bất cập làm chậm tiến độ thi công, phát sinh hàng trăm tỷ đồng kinh phí GPMB.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, khẩn trương tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm triển khai GPMB, làm tăng chi phí ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án; thực hiện việc tạm ứng vốn, thông báo khởi công có thời gian dự kiến chưa đúng quy định.