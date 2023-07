Đam mê AI, nữ sinh Kinh tế giành học bổng toàn phần tiến sĩ tại Mỹ

Minh Tâm nhận tin trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính từ Rice University, Hoa Kỳ hồi cuối tháng 9 năm 2022. Ngôi trường xếp hạng 15 các trường đại học tốt nhất nước Mỹ, theo U.S. News & World Report, chi trả cho nữ sinh toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt. Đáng chú ý, trước đó Tâm là cử nhân ngành Kinh tế với vốn hiểu biết về AI chỉ là con số 0.

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp Khoa Kinh tế Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Minh Tâm vẫn chưa xác định được hướng đi tiếp theo. Trong lúc tự học thêm về Kinh tế học hành vi để tìm kiếm định hướng cho sự nghiệp tương lai, cô gái 23 tuổi dần có những tiếp xúc đầu tiên với ngôn ngữ lập trình khi cảm thấy Excel không thể giúp giải các bài toán thống kê hiệu quả. Cứ thế, Tâm mày mò học trên mạng rồi nhận ra đam mê của mình với Trí tuệ nhân tao và Học máy (AI & Machine Learning). Quyết định từ bỏ Kinh tế để chú tâm theo đuổi lĩnh vực mới, Tâm thử sức tại một công ty về nghiên cứu AI nhưng vẫn không cảm thấy niềm say mê Toán học và nghiên cứu của bản thân được thỏa mãn.

Được một người bạn giới thiệu, Tâm đăng ký tham gia chương trình FPT Software AI Residency với mong muốn được học sâu hơn, bài bản hơn về nghiên cứu và được dẫn dắt bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Sau buổi phỏng vấn đầu tiên, Tâm có ấn tượng rất tốt về người phỏng vấn - cũng là người trực tiếp hướng dẫn của Tâm sau này và đã hạ quyết tâm sẽ chỉ ứng tuyển duy nhất chương trình này. Khi nhận được thông báo trúng tuyển trở thành học viên chính thức, Tâm tin tưởng đây là sẽ một bước ngoặt trong sự nghiệp học hành của bản thân. "Hành trình rẽ ngang sang AI của tôi không dễ dàng. Vì thế, tôi trân trọng cơ hội mà FPT Software trao cho mình và đặt mục tiêu học tập thật tốt"_nữ sinh chia sẻ.

Nguyễn Minh Tâm là học viên khóa 1 của chương trình FPT Software AI Residency. Nguồn: FPT Software

Năm 2022, chỉ sau một năm tham gia chương trình, được dìu dắt bởi các Giáo sư, Tiến sĩ tại FPT Software và viện nghiên cứu AI - Mila (Quebec, Canada), nhóm tác giả AI Center do Tâm đứng đầu đã vượt qua hàng nghìn bài viết và có hai bài báo nghiên cứu nằm trong top các bài viết xuất sắc nhất tại Hội thảo ICML 2022 và NeurIPS 2022. Đây là các hội thảo được xếp hạng A* (cao nhất) theo bảng xếp hạng các Hội thảo về Học máy và Trí tuệ nhân tạo, quy tụ nghiên cứu từ các đơn vị hàng đầu thế giới như Google, MIT, Stanford, Microsoft Research, Facebook AI Research... FPT Software AI Residency nằm trong số ít đơn vị tại Việt Nam có bài nghiên cứu được chấp nhận.

Nghiên cứu của Tâm có đề tài " Improving Transformers with Probabilistic Attention Keys" và "Improving Transformer with an admixture of attention heads", xoay quanh cơ chế của self-attention và multihead attention- hai nhân tố quan trọng nhất của mô hình học sâu Transformer rất quan trọng hiện nay. "Tôi kì vọng nghiên cứu của mình được đưa vào ứng dụng thực tiễn cho các mô hình ngôn ngữ, hình ảnh và cải thiện các mô hình đó hiệu quả hơn"_nữ sinh nhấn mạnh.

Bên cạnh cơ hội được thực hiện các nghiên cứu tầm cỡ thế giới, Tâm cho biết điều may mắn nhất khi tham gia chương trình là có được sự đồng hành và hướng dẫn nhiệt tình của những người thầy, người anh từ định hướng đến tìm kiếm giải pháp, "những người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ giúp tôi thay đổi tư duy để mỗi ngày trở thành một nhà nghiên cứu tốt hơn". Nữ sinh cũng được kết nối với các nhà nghiên cứu giỏi nhờ vào mạng lưới chuyên gia rộng khắp của chương trình.



"Hơn hết, cùng với những lời khích lệ, sự tin tưởng và truyền cảm hứng từ người trực tiếp hướng dẫn, tôi được tiếp thêm nhiều động lực và sự tự tin để tiến xa hơn trên con đường học thuật- điều mà trước kia tôi chưa từng nghĩ tới"_Tâm chia sẻ sau khi giành được học bổng Tiến sĩ của Đại học Rice (Mỹ) danh giá_"Sau khi rời chương trình, tôi rất biết ơn khi vẫn tiếp tục nhận được sự đồng hành của người hướng dẫn trong chặng đường làm nghiên cứu sinh".

FPT Software AI Residency là chương trình đào tạo kéo dài hai năm nhằm ươm mầm và phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu AI & Machine Learning, phối hợp tổ chức bởi FPT Software cùng Viện nghiên cứu AI Mila, Canada. Trong chương trình này, các học viên được đào tạo dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ của hai đơn vị cũng như nhiều trường lớn, uy tín trên thế giới như University of Texas at Dallas, Singapore Management University, Liverpool University.

Sau ba kỳ tuyển sinh, chương trình nhận 700 hồ sơ ứng tuyển từ cả trong và ngoài nước. Hiện có 44 nghiên cứu khoa học xuất bản, trong đó có 13 báo cáo được chấp nhận bởi các hội nghị hàng đầu trong lĩnh vực như ICML, NeurIPS.