Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố thẳng 1 điều về con trai và Mỹ Tâm

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải hình ảnh Mỹ Tâm chụp cùng con trai Polo, đồng thời thông báo sẽ không nhận show vào ngày 21/11 để đưa con đi xem concert của “họa mi tóc nâu”. Dòng trạng thái hài hước của nam ca sĩ thu hút sự chú ý khi anh gọi Mỹ Tâm là “ánh sáng thực sự” của mình.

Dòng trạng thái gây chú ý của Đàm Vĩnh Hưng

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ khoảnh khắc đưa Polo đến thăm Mỹ Tâm. Nam ca sĩ mang bánh trung thu làm quà cho nữ ca sĩ và gia đình. Đáng chú ý, anh tiết lộ con trai vừa hết sốt đã chủ động đề nghị đến thăm cô. “Vừa hết sốt là báo: ‘Cô ơi! Con muốn ghé thăm cô và tặng bánh trung thu cô và gia đình luôn ạ!’. Con còn biết cô chỉ thích bánh dẻo thôi. Cô tặng lại nước hoa mới phát hành của cô liền!”, Đàm Vĩnh Hưng viết.

Khoảnh khắc thân thiết giữa Mỹ Tâm và bé Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng

Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm từ lâu nhận được sự quan tâm của khán giả. Cả hai có chung xuất phát điểm khi mới vào nghề, cùng trải qua nhiều dấu mốc trong sự nghiệp và lưu giữ không ít kỷ niệm trong những năm tháng hoạt động nghệ thuật.

Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần công khai bày tỏ sự yêu mến dành cho đàn em, thậm chí gọi Mỹ Tâm là “người tình trong mộng” trong một thời gian dài. Nam ca sĩ cũng dành nhiều lời khen cho tính cách và cách làm nghề của cô.

Về phía Mỹ Tâm, nữ ca sĩ từng chia sẻ cô và giọng ca Lâu đài tình ái duy trì mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Cô cảm thấy ý nghĩa khi góp mặt trong các chương trình, sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng, cũng như khi đồng nghiệp xuất hiện để ủng hộ mình trong những dấu mốc quan trọng.

Concert See The Light Day 2 của Mỹ Tâm dự kiến diễn ra ngày 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Theo thông tin được công bố, toàn bộ vé chương trình đã bán hết, với mức giá dao động từ 1,5 triệu đến 4,6 triệu đồng.

Đêm diễn tiếp nối concert See The Light được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào tháng 12/2025. Chương trình trước đó thu hút hơn 40.000 khán giả, trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp biểu diễn của Mỹ Tâm.