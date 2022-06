Dàn diễn viên Em Và Trịnh ngoài đời ai học cũng đỉnh: Hết cử nhân Y dược đến Á khoa đầu ra ĐH, có người còn biết 4 thứ tiếng

Dù còn gặp nhiều ý kiến trái chiều, song không thể phủ nhận Em Và Trịnh là tựa phim chiếu rạp hot nhất hiện nay. Đi kèm với độ nổi tiếng ngày càng tăng cao của bộ phim, cuộc sống đời tư và con đường học vấn của dàn diễn viên chính Em Và Trịnh cũng là những từ khoá đang được khán giả quan tâm bậc nhất.



Avin Lu - Trịnh Công Sơn

Trong bộ phim Em Và Trịnh, Avin Lu đảm nhiệm vai chính khi hoá thân thành nhạc sĩ họ Trịnh thời còn trẻ. Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ, sinh ngày 08/06/1995. Thời cấp 3, Avin Lu học tại trường THPT Hiệp Bình. Khi còn đi học, chàng trai bộc lộ đam mê đặc biệt với âm nhạc, diễn xuất. Đáng chú ý, Avin Lu từng đạt thành tích cao trong cuộc thi về hiphop, vào top 10 cuộc thi Hot Vteen toàn quốc năm 2014.

Avin Lu trong tạo hình thời trẻ của cố nhạc sĩ họ Trịnh

Tốt nghiệp cấp 3, Avin Lu thi đậu trường Đại học Kiến Trúc. Sau đó, nhận ra đam mê với diễn xuất nên 9x đăng ký theo học trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Ít ai biết thời mới đến TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, nam diễn viên đã phải làm đủ mọi nghề để chật vật mưu sinh. Trước khi nổi tiếng, anh từng làm phục vụ, diễn viên quần chúng, tham gia biên đạo và dựng bài cho nhiều nhóm nhảy, thậm chí là công nhân.

Thời gian sau, anh gia nhập vào nhóm nhạc và đi diễn tại nhiều tụ điểm nhỏ tại Sài Gòn. Tuy nhóm nhạc không gây được tiếng vang, song nhờ khoảng thời gian này, Avin Lu có cơ hội gặp gỡ các ca sĩ, rồi học theo cách hát của họ. Cũng từ đó, 9x tự mày mò cách sáng tác, hòa âm, thu âm rồi quay dựng video, song vì không có kinh phí đầu tư sản phẩm nên chàng trai phải tự bán đi những đồ vật giá trị của mình như xe máy, nhẫn, vòng tay...

Trong quãng thời gian khó khăn, Avin Lu được nghệ sĩ Hồng Vân nâng đỡ và tạo điều kiện theo đuổi con đường nghệ thuật. Cột mốc thay đổi sự nghiệp của Avin Lu là khi anh tham gia cuộc thi The Voice 2018, vào đội của Tóc Tiên. Sau đó, những MV và bộ phim của Avin Lu dần đón nhận nhiều tình cảm của công chúng, khẳng định tài năng của chàng diễn viên, ca sĩ trẻ tuổi. Và gần nhất, bộ phim Em Và Trịnh đã góp phần tạo nên những dấu ấn rất riêng của chàng trai trong lòng khán giả.

Avin Lu từng có quãng thời gian làm đủ mọi nghề để chật vật mưu sinh

Hiện tại, chàng trai đã có được nhiều thành công và độ nổi tiếng tăng cao sau bộ phim Em Và Trịnh

Hoàng Hà - Dao Ánh

Trong Em Và Trịnh, Hoàng Hà thủ vai Dao Ánh. Cô gái được xem là người tình đẹp nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được ông gửi nhung nhớ qua hàng trăm bức thư tình.

Hoàng Hà, sinh năm 1996, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nữ diễn viên từng theo học tại trường THPT Phan Đình Phùng, ngôi trường cấp 3 nức tiếng là có nhiều cô gái xinh nhất nhì khu vực miền Bắc. Lên Đại học, cô theo học trường Đại học Thăng Long.

Hoàng Hà khi trang điểm nhẹ đã xinh xắn thế này đây

Hoàng Hà từng học tại THPT Phan Đình Phùng - ngôi trường nức tiếng có nhiều nữ sinh xinh đẹp

Sau khi nhận ra bản thân có niềm đam mê với diễn xuất, nữ sinh đã theo học một khoá học diễn xuất ngắn hạn. Trong quãng thời gian này, Hoàng Hà làm quen được nhiều người bạn có cùng chung đam mê, tự học hỏi và trau dồi nhiều hơn với nghiệp diễn.

Từ năm 19 tuổi, Hoàng Hà đã tham gia các vai diễn nhỏ để nuôi dưỡng đam mê. Nữ sinh từng nghĩ sẽ không bao giờ trở thành diễn viên điện ảnh bởi nghĩ mình không có nhiều ưu điểm về ngoại hình. Trong khoảng thời gian làm sinh viên, cô còn làm mẫu ảnh, diễn viên lồng tiếng và người kể chuyện. Có thể nói, chính thế mạnh giọng nói của cô gái gốc Bắc đã đưa Hoàng Hà đến gần hơn với vai diễn Dao Ánh.

Dậy thì quá đỗi thành công!

Lan Thy - Bích Diễm

Lan Thy vào vai Bích Diễm, được đánh giá là một trong những nàng thơ xinh đẹp nhất của bộ phim Em Và Trịnh. Không có nhiều đất diễn như Hoàng Hà hay Bùi Lan Hương, song Diễm của Lan Thy vẫn là một mắt xích quan trọng trong cuộc đời chàng Trịnh, mở ra cả một giai thoại về âm nhạc và tình yêu của Trịnh Công Sơn (Avin Lu).

Lan Thy (sinh năm 1998) là nữ sinh chuyên ngành Xét nghiệm y học của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Đây là một trong những ngôi trường đào tạo khối ngành Y Dược có tiếng tại khu vực miền Nam. Ngoài ra, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) cũng nổi tiếng là ngôi trường có mức học phí đắt đỏ, lên đến 32 triệu đồng/năm (tính đến năm 2021). Riêng chuyên ngành của Lan Thy, mức học phí của năm 2021 là 18 triệu đồng/năm.

Nhan sắc trong veo của cô nữ sinh cấp 3 Lan Thy

Trước khi được biết đến với bộ phim Em Và Trịnh, nữ sinh từng là người mẫu ảnh, tham gia đóng quảng cáo cho nhãn hàng. Cô nàng được ưu ái bởi vẻ đẹp tựa minh tinh Hong Kong thập niên 1990, với khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, tóc dài đen và đôi mắt xinh xắn.

Một điều là thú vị là ban đầu Lan Thy không có ý định tham gia bộ phim Em Và Trịnh mà chỉ đến buổi casting là do sự rủ rê của bạn bè. Xuất phát điểm là sinh viên trái ngành, chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất nên Lan Thy đã do dự, tự ti trong buổi casting. Tuy nhiên, sau đó cô đã thành công được nhận vào vai Bích Diễm, góp phần tạo nên thành công của bộ phim.

Lan Thy "đắt show" làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo khi còn là sinh viên

Bùi Lan Hương - Khánh Ly

Trước khi nhận vai Khánh Ly trong Em Và Trịnh, Bùi Lan Hương đã là ca sĩ có tiếng với những bản hit như Ngày Chưa Giông bão, Mặt Trăng, Kiều Mệnh khúc, Đóa Bạch Trà... Ngoài ra, cô cũng là một trong những nhân vật có bảng thành tích học tập "khủng" nhất dàn diễn viên Em Và Trịnh.

Lan Hương, sinh năm 1989, có xuất phát điểm được đào tạo bài bản về âm nhạc. Mặc dù biết đến nghệ thuật khá muộn, đến khi học lớp 10, Lan Hương mới được chơi đàn. Thế nhưng, bố mẹ cô không ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật. Do đó, nữ sinh đã phải dành tiền ăn sáng để có tiền học nhạc.

Bùi Lan Hương được đánh giá cao về diễn xuất khi tham gia Em Và Trịnh

Tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương theo nguyện vọng gia đình. Sau khi học ở ngôi trường này được hai năm, Lan Hương đã quyết định nghỉ học và dành trọn tâm sức theo đuổi âm nhạc, vì cô nghĩ mình thuộc về nó. Sau đó, cô thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với vị trí thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành Thính phòng Cổ điển.

Lấy được tấm bằng cử nhân, cô tiếp tục sang Singapore học về nhạc Jazz. Tại đây, cô học thêm kiến thức về phối khí, âm thanh, cách sử dụng nhạc điện tử… Trước khi về Việt Nam, cô dự định sẽ mở một quán chơi nhạc Jazz và đi dạy ở trường quốc tế. Thế nhưng, cơ duyên đã đưa cô trở thành ca sĩ và diễn viên. Từ đó, cô bắt đầu ghi được dấu ấn trong lòng khán giả nhờ những bài hát chất lượng và tài năng diễn xuất ấn tượng.

Nakatani Akari - Michiko Yoshii

Nakatani Akari là người nước ngoài hiếm hoi tham gia bộ phim Em Và Trịnh. Được biết, nữ diễn viên đã thành công nhận vai diễn Michiko Yoshii bởi cô có nhiều nét tương đồng với "nàng thơ" của cố nhạc sĩ họ Trịnh ngoài đời. Và có lẽ điểm tương đồng lớn nhất là cả hai cùng đến từ đất nước Nhật Bản.

Nakatani Akari sinh năm 1993, là con lai với bố là người Nhật và mẹ là người Đài Loan (Trung Quốc). Vì tình yêu đất nước và con người Việt Nam, cô nàng đã quyết định đi du học ở trường Đại học Tôn Đức Thắng và học tiếng Việt. Khi còn sinh sống ở Nhật Bản, cô tình cờ gặp một bạn du học sinh người Việt. Cả hai dần trở nên thân thiết, do đó Akari đã đến Sài Gòn để du lịch theo lời mời của người bạn. Chuyến du lich này đã khiến Akari càng tin chắc mình sẽ sinh sống và làm việc tại Việt Nam sau khi tốt nghiệp.

Nakatani Akari trong tạo hình "nàng thơ" của cố nhạc sĩ họ Trịnh

Là con lai Đài Loan (Trung Quốc) - Nhật nên Akari thông thạo đến 3 ngoại ngữ là tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Anh. Tuy nhiên, khi theo học tiếng Việt, nữ sinh Nhật Bản vẫn thừa nhận đây là một ngôn ngữ khó học và là thử thách của cô.

Hiện tại, Akari đã thực hiện được ước mơ ngày nào là có cuộc sống và công việc ổn định tại Việt Nam. Bên cạnh vai trò diễn viên, Akari còn sở hữu kênh YouTube với hàng trăm ngàn người đăng ký, chia sẻ lại hành trình sống tại Việt Nam trong hơn 5 năm qua.

Với tình yêu to lớn dành cho Việt Nam, Akari đã quyết tâm theo học tiếng Việt

Huỳnh Samuel An - thầy giáo Ngô Kha

Huỳnh Samuel An đảm nhiệm vai thầy giáo Ngô Kha - một trong những người bạn thân thiết có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước khi tham gia Em Và Trịnh, Sở Samuel An từng là "soái ca" khiến bao cô gái truy lùng info trong chương trình Giọng Hát Việt 2018 với gương mặt nam tính và nụ cười sáng.

Samuel An có gương mặt điển trai, tựa con lai. Song chàng trai có bố mẹ hoàn toàn gốc Việt, đồng thời sinh ra và lớn lên tại Thuỵ Sĩ. Ngay từ nhỏ, chàng trai đã có thể chơi piano, guitar, chơi tennis. Đồng thời, anh còn là đội trưởng và thành viên của CLB Bóng đá trong 7 năm. Bên cạnh đó, Samuel An còn đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" khi có thể giao tiếp tốt bằng 4 ngôn ngữ là tiếng Việt, Pháp, Đức, Anh.

Khi còn sinh sống ở Thuỵ Sĩ, Samuel An học trường Đại học Lausanne. Sau đó, anh học tiếp Thạc sĩ Tài chính tại trường University of St. Gallen. Mặc dù đã đi thực tập được vài tháng, song Samuel An đã quyết định tạm dừng công việc tài chính để quay lại Việt Nam để theo đuổi con đường nghệ thuật. Dù trên sân khấu hay ngoài đời, Samuel luôn khiến công chúng mê mẩn với hình ảnh lãng tử và đầy chất thơ.

Tạo hình thầy giáo Ngô Kha của Huỳnh Samuel An

Bên cạnh visual "đỉnh", Huỳnh Samuel An còn sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Tài chính và giao tiếp tốt bằng 4 thứ tiếng

Tổng hợp

https://kenh14.vn/dan-dien-vien-em-va-trinh-ngoai-doi-ai-hoc-cung-dinh-het-cu-nhan-y-duoc-den-a-khoa-dau-ra-dh-co-nguoi-con-biet-4-thu-tieng-20220616174135151.chn