Dân mạng trẻ thắc mắc tại sao thế hệ 7x, 8x toàn chụp ảnh trên cây

Theo PV | 17-04-2026 - 11:39 AM | Sống

Xem ảnh cũ thế hệ 7x, 8x và 9x đời đầu, dân mạng trẻ nhận ra ngày trước mọi người rất hay chụp ảnh với tư thế leo cây, và thắc mắc liệu đây có phải trào lưu.

Thói quen "check-in" trên cây của thế hệ 7x, 8x và 9x đang trở thành một chủ đề thảo luận thú vị trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhìn lại những tấm ảnh cũ với nước ảnh hơi mờ và màu sắc ngả vàng, giới trẻ ngày nay không khỏi bật cười trước những dáng pose "độc lạ" của thanh niên vài chục năm trước.

Nhiều bạn trẻ xem ảnh của thế hệ 7x-9x đời đầu thấy vô cùng tò mò: "Em thực sự tò mò là ngày xưa các anh chị lấy đâu ra động lực mà trèo lên tận ngọn cây chỉ để chụp một tấm ảnh vậy?"; "Thời này chúng em dùng flycam để lấy góc từ trên cao, còn các tiền bối ngày xưa dùng 'chạy bằng cơm' để leo lên cây ạ?".

"Có một điều em không bao giờ giải mã được là tại sao các chị ngày xưa hay mặc váy xòe điệu đà, đi guốc cao nhưng vẫn có thể leo lên cành cây ngồi tạo dáng thanh thản như không có chuyện gì xảy ra?"; "Phải chăng ngày xưa có kỹ năng leo cây bẩm sinh mà thế hệ chúng em đã bỏ lỡ?...

Dân mạng thắc mắc rằng tại sao anh chị thời xưa chụp ảnh phải leo cây?

Theo năm tháng, phong cách chụp ảnh với cây không còn nữa.

Bên cạnh đó, không ít dân mạng trẻ thể hiện sự kính nể bởi độ "chịu chơi", sẵn sàng làm việc khó để có tấm ảnh đẹp của thế hệ trước: "Nhìn mấy góc chụp này em thấy nể thực sự, đúng là sức mạnh của sự sáng tạo thời chưa có công nghệ hỗ trợ có khác, nhìn vừa nghệ mà cũng vừa thấy... cồng kềnh quá thể".

"Các anh chị tin rằng cứ chụp ảnh trên cây là sẽ trở thành 'hot boy, hot girl' không ạ?"; "Các bạn Gen Z bây giờ vào quán cafe sang chảnh check-in, còn các anh chị ngày xưa cứ phải là cây đa, gốc đề mới chịu".

Thực tế, vào những năm 2000, khi khái niệm studio hay các quán cà phê sang chảnh còn xa lạ, cây cối chính là phông nền ngoại cảnh tự nhiên, sống động nhất. Một nhành hoa phượng, một gốc cây cổ thụ hay thậm chí là hàng rào râm bụt cũng đủ để tạo nên một khung hình đầy chất thơ và lãng mạn theo đúng phong cách "kiếm hiệp" hoặc "ngôn tình" thời bấy giờ.

Phan Tuấn chia sẻ: " Đọc xong thấy nhớ những ngày chưa bị smartphone 'thống trị' ghê. Hồi đó cứ đi với nhau chụp cái ảnh kỷ niệm là vui rồi. Thời bây giờ, đi chơi với nhau mà cứ ôm điện thoại. Cả buổi đôi khi chẳng nói với nhau câu nào mà cứ chỉ chụp ảnh lia lịa".

Nhiều dân mạng chia sẻ hành động leo cây chụp ảnh không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một góc nhìn mới lạ, mà còn thể hiện sự tinh nghịch, gần gũi với thiên nhiên của một thế hệ lớn lên khi điện thoại thông minh chưa thống trị. Đó là thời đại của những chiếc máy ảnh chụp phim và máy ảnh kỹ thuật số đời đầu, nơi mỗi khung hình đều cần căn chỉnh kỹ càng rồi mới chụp.

Minh Anh bình luận: "Đúng là một thời để nhớ! Ngày xưa cầm được cái máy ảnh kỹ thuật số là cả một gia tài, mỗi lần bấm máy là phải tính toán kỹ lắm vì sợ hết thẻ nhớ hoặc nhanh hết pin. Những bức ảnh leo cây, lấm lem bùn đất nhìn lại thấy trân quý hơn hẳn những tấm hình được chỉnh sửa lộng lẫy bằng app bây giờ. Một góc nhìn thực sự gần gũi và đầy kỷ niệm".

Những bức ảnh cũ phai màu theo thời gian nhưng kỷ niệm vẫn còn mãi.

Những bức ảnh leo cành, múa võ trên cây giờ đây đã trở thành những "di sản" quý giá, minh chứng cho một thời thanh xuân dữ dội và đầy ắp tiếng cười. Dù trông có vẻ "vô tri" dưới con mắt hiện đại, nhưng chính sự hồn nhiên ấy lại là mảnh ghép ký ức vô giá mà thế hệ 8x, 9x luôn nâng niu khi nhắc về quá khứ.

Kim Chi chia sẻ: "Ngày nay chúng ta chụp hàng nghìn tấm ảnh rồi chọn ra một, còn ngày xưa chụp một tấm là phải chuẩn có bức ảnh kỷ niệm là tốt lắm rồi. Sự tinh nghịch của những người leo cây chụp ảnh chính là biểu hiện của một tâm hồn tự do, không bị gò bó bởi các tiêu chuẩn ảo trên mạng xã hội. Hy vọng tinh thần gần gũi thiên nhiên này vẫn sẽ luôn được gìn giữ".

Theo PV

VTC News

