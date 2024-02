Năm 2023, Rally the Globe đã mang đến cho những người tham gia 17.000 km phiêu lưu trong 48 ngày, bao gồm cả chuyến đi đầu tiên đến Bắc Mỹ. Do đây là tổ chức luôn được cả thế giới chú ý, việc họ chọn TPHCM, Hà Nội là điểm đầu, điểm cuối cho hành trình đầu năm 2024 hứa hẹn quảng bá thêm nhiều hình ảnh du lịch của nước ta. Ảnh: Rally The Globe.