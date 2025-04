Dàn sao thi nhau “hồi sinh” sau bê bối: "Đỉnh lưu” quỳ gối xin lỗi, đối thủ Chipu chiếm vị trí Center

Trong khoảng thời gian này, một số gương mặt quen thuộc đã quay lại showbiz Hoa ngữ sau thời gian dài ở ẩn hậu lùm xùm. Điều này khiến dân tình bàn tán xôn xao, thậm chí, có người còn trêu chọc rằng: "Tháng 4 là mùa comeback của em à?".

Trương Gia Nghê

Mới đây, nữ diễn viên Trương Gia Nghê - đối thủ nặng ký về nhan sắc của Chi Pu trong show Đạp Gió 2023 đã gây bất ngờ khi xuất hiện tại sự kiện. Mỹ nhân Diên Hi Công Lược khoe vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, thần thái cực slay khiến ai nấy đều phải xuýt xoa. Điều đáng chú ý hơn cả là Trương Gia Nghê được đứng ở vị trí Center khi chụp ảnh, khiến những ngôi sao đang hot như Trần Đô Linh, Lục Kha Nhiên, Hà Thụy Hiền…đều phải ra rìa. Thật bất ngờ là dù "lặn sâu" gần 2 năm, Trương Gia Nghê vẫn nhận được nhiều sự ưu ái từ ban tổ chức.

Trương Gia Nghê không hổ là chiến thần visual của Cbiz.

Cô được đứng vị trí Center, qua mặt Trần Đô Linh - sao nữ đang được săn đón nhờ phim mới thành công.

Hồi cuối năm 2023, tài khoản MXH của Trương Gia Nghê bị khóa sau khi đi xem show diễn ở Crazy Horse của Lisa (BLACKPINK). Cũng từ đó, nàng Thuận tần của Diên Hi Công Lược bay màu khỏi các dự án phim, làm dấy lên nghi vấn cô bị cấm sóng ở đất nước tỉ dân vì lỡ đi ủng hộ show diễn gây tranh cãi của thành viên nhóm BLACKPINK. Mãi đến cuối năm 2014, các tài khoản MXH của Trương Gia Nghê mới được mở trở lại và mới đây là màn comeback đầy bất ngờ.

Có ý kiến cho rằng Trương Gia Nghê không nên tái xuất Cbiz. Cũng có người bênh vực, lỗi của nữ diễn viên không nghiêm trọng tới mức bị đuổi khỏi làng giải trí và cô đã phải trả giá bằng việc ở ẩn suốt thời gian qua.

Trương Gia Nghê suýt toang sự nghiệp vì đi xem show của Lisa (BLACKPINK).

Lý Dịch Phong

Từng là một trong "tứ đại lưu lượng" Cbiz, Lý Dịch Phong đánh rơi sự nghiệp vì bê bối vi phạm pháp luật mua dâm nhiều lần. Mới đây, nam diễn viên đã mở world tour mang tên The Covenant Of The Green Sea với chặng diễn đầu tiên tại Thái Lan.

Có nguồn tin cho biết, vé concert của Lý Dịch Phong có giá khá đắt đỏ 3500 NDT (11 triệu đồng) nhưng đã sold out chỉ trong vòng 30 giây. Tại buổi biểu diễn, nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm quỳ gối, nghẹn ngào xin lỗi vì những hành vi sai trái trong quá khứ. Lý Dịch Phong chia sẻ anh vẫn dành tình yêu cho nghề diễn nhưng trước mắt không có cơ hội quay lại màn ảnh Hoa ngữ.

Lý Dịch Phong mở concert tại Thái Lan sau khi bị cấm sóng ở quê nhà.

Nam diễn viên quỳ gối, khóc nức nở xin lỗi người hâm mộ.

Màn "lách luật" tái xuất của Lý Dịch Phong gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có người chấp nhận lời xin lỗi của chàng "đỉnh lưu" Cbiz, muốn cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng càng nhiều người cho rằng việc Lý Dịch Phong comeback "chui" chẳng khác nào thách thức dư luận. Netizen yêu cầu cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh, có quy định nghiêm ngặt hơn để tránh nghệ sĩ dính phải lùm xùm nghiêm trọng như Lý Dịch Phong có cơ hội kiếm tiền dưới danh nghĩa người nổi tiếng dù đã bị loại bỏ khỏi ngành giải trí.

Lý Dịch Phong thu về nhiều phản ứng trái chiều trên MXH.

Tống Tổ Nhi

Tống Tổ Nhi cũng được gọi tên trong danh sách khi bộ phim Vô Ưu Độ do cô diễn chính được lên sóng. Tính tới thời điểm này, cô là ngôi sao Cbiz duy nhất dính tới lùm xùm trốn thuế nhưng vẫn có thể comeback trên màn ảnh.

Việc Tống Tổ Nhi quay lại showbiz khiến nhiều người phải bất ngờ.

Thực tế, giữa năm 2024, Tống Tổ Nhi bị tố trốn thuế nhưng chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng. Người đẹp này cũng không bị dính lệnh "phong sát" từ cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc. Dù vậy, cô phải ở ẩn trong quãng thời gian dài, phim bị "đắp chiếu" tới tận bây giờ mới được hồi sinh.

Netizen cho rằng Tống Tổ Nhi mắc sai lầm nhưng đã khắc phục hậu quả nên mới có cơ hội quay lại làng giải trí. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng, còn thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Không có thông tin chính thức về việc Tống Tổ Nhi bị "phong sát" dù cô đã mất hút trên màn ảnh trong thời gian dài.

Cả ba ngôi sao nói trên đều có sự nghiệp đình đám, được nhiều người yêu mến nhưng gần như tự hủy sự nghiệp vì dính phải lùm xùm. Dĩ nhiên, có người tha thứ, bỏ qua thì cũng có người phản đối, không muốn 3 nghệ sĩ có cơ hội được tái xuất. Hiện tại, netizen đang rất chờ mong động thái tiếp theo của những ngôi sao này. Liệu họ sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa hay sẽ bị "dìm" bởi những lùm xùm trong quá khứ?

Nguồn: Sohu