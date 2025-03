Đẳng cấp các ‘pháp sư Trung Hoa’: Chế tạo pin có thể hoạt động hơn 100 năm trong điều kiện khắc nghiệt, không cần sạc, hiệu suất giảm chỉ 5% sau nửa thế kỷ

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm (13/3), nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Sư phạm Tây Bắc ở tỉnh Cam Túc cho biết loại pin siêu bền này có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho máy tạo nhịp tim, tàu vũ trụ và các thiết bị được triển khai trong môi trường khắc nghiệt như vùng cực và biển sâu.

Pin hạt nhân này có tên Zhulong-1, được thiết kế với thời gian hoạt động trong 50 năm. Nhưng Đại học Sư phạm Tây Bắc tuyên bố nó có thể hoạt động hơn 100 năm trong điều kiện khắc nghiệt mà không cần sạc.

Theo Cai Dinglong, người đứng đầu dự án, pin có thể hoạt động ổn định trong phạm vi nhiệt độ từ âm 100 độ C đến 200 độ C, với mật độ năng lượng cao hơn 10 lần so với pin lithium-ion thương mại và tỷ lệ suy giảm dưới 5% trong suốt tuổi thọ thiết kế 50 năm.

Nhóm nghiên cứu hiện đang phát triển mô hình thế hệ thứ hai, Zhulong-2, với mục tiêu giảm chi phí sản xuất và thu nhỏ kích thước.

“Zhulong-2 dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, chỉ có kích thước bằng một đồng xu”, ông Cai nói.

