Khoảng hơn 14h hôm nay (18/12), đã xảy ra cháy tại nhà xưởng Công ty Điện tử Vạn Lực, Khu công nghiệp Cái Lân , phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Đang cháy lớn trong Khu công nghiệp Cái Lân - Quảng Ninh

Ngay khi nhận được tin báo cháy lúc 14h08, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động các lực lượng và phương tiện đến hiện trường, gồm: Đội PCCC chuyên ngành Khu công nghiệp Cái Lân, Công an phường Bãi Cháy, Đội PCCC Công an thành phố Hạ Long, Điện lực Hạ Long, Cảng dầu B12, Công ty Nhiệt điện Thăng Long; Cấp cứu mỏ phối hợp xử lý.

Hiện, đám cháy vẫn đang bùng phát, các lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa để không cháy lan sang các khu vực lân cận.

Tiếp tục cập nhật