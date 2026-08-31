Đang đi bộ, người phụ nữ nhặt được thỏi vàng 3,5 tỷ đồng

Chiều 25/8, tại khu vực Thủy Bối, thành phố Thâm Quyến, một người đàn ông điều khiển xe cân bằng hai bánh di chuyển trên đường Vạn Sơn Đông. Khi đi qua một đoạn gờ giảm tốc, chiếc xe bị xóc mạnh khiến túi đựng vàng mà người này mang theo bị rách.

Khối vàng nặng 758,9 gram theo đó rơi xuống đường. Điều đáng nói, người đàn ông hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục đi mà không phát hiện tài sản trị giá khoảng 900.000 nhân dân tệ (khoảng gần 3,5 tỷ đồng) đã bị rơi.

Rất tình cờ bà Thái, một người làm nghề kinh doanh vàng tại khu vực Thủy Bối đi ngang qua và nhìn thấy khối vàng trên đường.

Vốn có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực vàng bạc, bà nhanh chóng nhận ra giá trị của món đồ. Sau khi quan sát xung quanh nhưng không thấy ai quay lại tìm kiếm, bà quyết định đưa khối vàng tới giao cho bảo vệ Trung tâm thương mại Vạn Sơn. Bà để lại số điện thoại cho nhân viên bảo vệ rồi nhanh chóng rời đi vì đang có việc gia đình.

Người phụ nữ đi ngang và phát hiện khối vàng nằm trên đường. Ảnh: Sina.

Điều đáng nói, hơn một giờ sau, chủ nhân của khối vàng xuất hiện tại trung tâm thương mại với sự hỗ trợ của cảnh sát.

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống camera, đối chiếu toàn bộ quá trình từ lúc người đàn ông đánh rơi tài sản đến khi bà Thái nhặt được và bàn giao. Sau khi xác minh chính xác, khối vàng được trao trả nguyên vẹn cho chủ nhân.

Khi được hỏi về việc nhặt được tài sản trị giá hàng tỷ đồng, bà Thái lại tỏ ra khá bình thản. Bà cho rằng mình chỉ làm một việc rất bình thường và nếu người khác gặp tình huống tương tự, họ cũng sẽ lựa chọn trả lại tài sản.

Theo ông Trương Khởi Duy, trong thời gian làm việc tại Trung tâm thương mại Vạn Sơn, ông từng chứng kiến hoặc xử lý gần 20 trường hợp vàng bạc, trang sức có giá trị bị thất lạc. Phần lớn những tài sản này cuối cùng đều được tìm thấy và trao trả cho chủ nhân.

Theo Sina giữa khu vực kinh doanh vàng bạc sầm uất, câu chuyện về khối vàng 758,9 gram không chỉ cho thấy giá trị của hệ thống camera và quy trình bảo quản tài sản, mà còn khiến nhiều người chú ý đến sự trung thực của người nhặt được.