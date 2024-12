Đăng ký xác thực sinh trắc học trên ACB ONE: Lãi suất tiết kiệm cộng thêm đến 1,6%/năm và nhiều ưu đãi hấp dẫn

Tại ACB, việc đăng ký xác thực sinh trắc học trở nên đơn giản với hai lựa chọn: thực hiện trực tiếp ngay trên ứng dụng ACB ONE hoặc tại các chi nhánh/phòng giao dịch.

Chị Thanh Mai (quận 5, TP HCM) chia sẻ: "Tôi cảm thấy yên tâm sử dụng dịch vụ ACB ONE sau khi đăng ký xác thực sinh trắc học. Mỗi lần chuyển tiền hay thanh toán có giá trị cao, việc quét khuôn mặt mang lại an toàn, bảo mật cao."

Anh Hoàng Nam (Hà Nội), một người dùng lâu năm của ACB ONE, cho biết: "Tôi đã sử dụng app ACB ONE để gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn và mua vé máy bay. Tất cả chỉ trong vài thao tác đơn giản trên điện thoại, rất tiện lợi. Hồi tháng 7/2024, khi Ngân hàng quy định cần đăng ký sinh trắc học, tôi cũng đã làm luôn và có quét chip thẻ CCCD, theo tôi đánh giá các bước đăng ký này nhanh và đơn giản, chỉ mất vài phút là xong mà lại đảm bảo an toàn cho mình về sau."

Đăng ký sinh trắc học: Ưu đãi "kép" dành cho người dùng

Khi thực hiện đăng ký xác thực sinh trắc học trên ACB ONE, khách hàng không chỉ đảm bảo an toàn cho giao dịch của mình mà còn được hưởng lãi suất cộng thêm đến 1,6%/năm khi gửi tiết kiệm online từ 10 triệu đồng, kỳ hạn 1-3 tháng. Chương trình kéo dài đến hết 31/12/2024.

Chỉ trong vài ngày triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dùng ACB nhờ lợi ích mà nó mang lại. Anh Quốc Hưng (Bình Dương) chia sẻ: "Lãi suất cộng thêm 1,6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn ngắn là quá hấp dẫn. Tôi chỉ cần hoàn tất vài bước đăng ký sinh trắc học trên ACB ONE là được hưởng ngay lãi suất tiết kiệm ưu đãi và an tâm không gián đoạn giao dịch online trong năm mới...."

Ngoài ưu đãi lãi suất tiết kiệm, khách hàng còn nhận được nhiều ưu đãi khác như E-voucher và điểm ACB Rewards khi thực hiện các giao dịch quen thuộc trên ACB ONE như thanh toán hóa đơn điện, quét mã VNPAY-QR, đặt vé máy bay... Đây chính là "ưu đãi chồng ưu đãi" mà ACB mang đến cho khách hàng thân thiết.

Tiện ích và ưu đãi đa dạng trên ACB ONE