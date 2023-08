Đang lãi hơn trăm tỷ, Xây dựng Hòa Bình (HBC) sau soát xét chuyển sang lỗ hơn 700 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố BCTC soát xét bán niên với khoản lỗ ròng 711 tỷ đồng. Trong khi đó, ở báo cáo tự lập doanh nghiệp báo lãi 103,2 tỷ đồng.

Khoản mục thay đổi lớn nhất của Hòa Bình trong báo cáo soát xét so với báo cáo tự lập là lợi nhuận khác giảm 99% còn 6 tỷ đồng. Theo giải trình, khoản mục này thay đổi do điều chỉnh giảm lợi nhuận từ việc bán tài sản của công ty mẹ.

Ngoài ra, doanh thu tài chính của Xây dựng Hòa Bình cũng giảm 76% sau soát xét còn 23,4 tỷ đồng do điều chỉnh khoản doanh thu từ việc chuyển nhượng công ty con. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 17% so với báo cáo tự lập do phải tăng dự phòng cho khoản phải thu khó đòi.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Xây Dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần 3.462 tỷ đồng, giảm gần 52% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, công ty báo lỗ 711 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 64,7 tỷ đồng.

Trong quý 1/2023, Xây dựng Hòa Bình báo lỗ 443,8 tỷ đồng. Như vậy, quý trước công ty này đã lỗ khoảng 267 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ thứ hai liên tiếp của doanh nghiệp này.

Tại ngày 30/6, số lỗ lũy kế của Xây dựng Hòa Bình lên đến 2.812 tỷ đồng. Do đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm một nửa so với đầu năm còn 503,3 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 5.230 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 13.876 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục lớn nhất chiếm phần lớn tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn và hài hạn là khoảng 9.400 tỷ đồng, trong đó số tiền trích lập dự phòng là 2.479 tỷ đồng. 

Tại ngày 29/8/2023, Xây dựng Hòa Bình có 1.650 tỷ đồng khoản vay đã bị quá hạn, trong đó 1.512 tỷ đồng nợ quá hạn đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn lịch trả nợ đến trước ngày 22/6/2024. Công ty cho rằng số còn lại cũng sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn tương tự.