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Đang ngủ bỗng nghe âm thanh lạ trên trần nhà, cảnh tượng sau đó khiến đôi vợ chồng ở Hải Phòng hoảng hốt

| | Sống

Theo chủ nhà, tiếng động phát ra giống như tiếng chuột chạy.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình sống tại TP Hải Phòng gặp sự cố trong đêm đã khiến nhiều người hú vía. Trong đoạn clip, một mảng lớn vữa trần nhà trong phòng ngủ bất ngờ rơi xuống giường khiến gia chủ hoảng hốt. Chủ nhà sau đó dùng gậy chạm vào trần nhà, nhiều mảnh vữa vẫn tiếp tục rơi xuống. Những mảnh vỡ có độ dày khoảng 3cm, rơi vương vãi khắp căn phòng.

Sự việc xảy ra trong căn phòng mới và kiên cố khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, sự việc xảy ra vào khuya ngày 2/10 vừa qua tại nhà của chị Thùy Linh (ở TP Hải Phòng).

Những mảng vữa trên trần rơi xuống vương vãi khắp căn phòng.

Kể trên báo Dân trí, chị Linh cho biết căn nhà nơi xảy ra sự việc được gia đình chị xây dựng hơn 7 năm trước, có 1 tầng, gồm 2 phòng ngủ. Tổng thể công trình vẫn còn khá mới, không có dấu hiệu thấm nước trên trần hay xuống cấp. Tuy nhiên, cách đây vài năm, trần nhà xuất hiện một vết nứt nhỏ, mỏng như sợi chỉ. Nghĩ đó là dấu hiệu bình thường nên gia đình chị Linh không để ý.

Khoảng 23 giờ ngày 2/10, vợ chồng chị Linh nghe tiếng động phía trên trần nhà, giống như tiếng chuột chạy. Chỉ khoảng 30 giây sau, một mảng vữa lớn hơn chiếc mâm bất ngờ rơi xuống giường ngủ của 2 vợ chồng, bụi, mảnh vỡ xi măng vương khắp nơi. May mắn, cả gia đình thoát nguy hiểm trong gang tấc. Chồng chị Linh bị xây xát nhẹ ở chân.

Chủ nhà cầm gậy chạm vào trần nhà, những mảng vữa dễ dàng rơi xuống.

Những mảng vữa dày khoảng 3cm.

Chị Linh nói thêm, công trình được xây kiên cố với phần mái đổ bê tông, phía dưới trần được trát một lớp xi măng để trang trí. Chủ nhà cho rằng âm thanh như tiếng chuột chạy có thể là lớp xi măng bị bong ra trước khi rơi xuống.

Hiện trong thời gian chờ sửa chữa lại phần trần bị rơi, gia đình chị Linh đã chuyển sang nhà mẹ đẻ ở tạm.

Theo Lam Giang

Phụ Nữ Mới

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