Đằng sau câu chuyện tái định vị thương hiệu của Care For Việt Nam

Ông có thể chia sẻ lý do đằng sau sự thay đổi mang tính bước ngoặt này?

Trong suốt thập kỷ qua, Care For Việt Nam với bộ nhận diện cũ đã hoàn thành sứ mệnh mang các sản phẩm chăm sóc hệ miễn dịch đi khắp đất nước, góp phần xây dựng sức khỏe cho người dân. Khép lại hành trình đã qua và chuẩn bị cho 10 năm tiếp theo, chúng tôi được thôi thúc bởi yêu cầu ngày càng cao của thị trường về những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mang tính đột phá hơn.

Theo báo cáo Chăm sóc sức khỏe Quý 4/2022 của VIRAC, giá trị thị trường chăm sóc sức khỏe đã liên tục gia tăng trong năm 2011 – 2021e với CAGR là 14.5%. Để giải quyết bài toán đó, chúng tôi cần một "cuộc cách mạng" đổi mới toàn diện, làm bệ phóng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Bên cạnh đó, sự thay đổi này làm cho bản chất nhân văn cốt lõi của ngành bán hàng trưc tiếp – kiến tạo thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tác kinh doanh – hứa hẹn đạt hiệu quả hơn.

Với thông điệp mới "Live your dream" – Sống trọn ước mơ, công ty muốn truyền đạt gì cho đối tác và người tiêu dùng?

Trong một thế giới không ngừng biến đổi, mỗi cá nhân đều ấp ủ giấc mơ đặc biệt, là động lực mạnh mẽ đưa chúng ta đi qua khó khăn. Care For Việt Nam sẽ trợ lực cho hành trình đó, giúp đối tác kinh doanh vươn lên, bứt phá mọi giới hạn và sống trọn ước mơ của mình. Thông điệp "Live your dream" – Sống trọn ước mơ khắc họa rất rõ lời cam kết đó.

Care For không chỉ là thương hiệu, mà còn là một tuyên bố sứ mệnh - chia sẻ tình yêu và sự chăm sóc, làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày thông qua các dòng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ tối ưu có nguồn gốc từ sữa non của bò tại New Zealand.

Ông Phạm Sơn Tùng - Phó Tổng giám đốc Care For Việt Nam

Đứng trước cuộc chuyển đổi "cách mạng" này, ông và ban lãnh đạo nhìn thấy những thách thức gì?

Care For Việt Nam tự hào là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp, "know how" về ngành đã giúp chúng tôi tăng trưởng dương bền vững suốt 10 năm qua. Sự thay đổi mới mẻ này yêu cầu phải có một "chiến lược mang tính sống còn" và bài bản, tương thích với từng giai đoạn. Bài toán đặt ra là làm sao truyền tải trọn vẹn thông điệp tầm nhìn, sứ mệnh mới tới các bên liên quan, giúp mọi người nhanh chóng đón nhận và thích ứng. May mắn thay, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đối tác kinh doanh trong các chương trình ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và sản phẩm mới.

Các đối tác kinh doanh Care For Việt Nam

Theo ông, thị trường dinh dưỡng miễn dịch Việt Nam tiềm năng ra sao?

Thống kê của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam cho thấy, tỷ lệ người dân sử dụng thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường…) đã lên đến hơn 80% dân số (năm 2021). Tỷ lệ người sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng đã tăng lên 58,5% dân số trên 18 tuổi. Các sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch nhận được sự quan tâm đặc biệt và ưa chuộng của người tiêu dùng kể từ sau Covid 19.

Đây là miếng bánh khá lớn để doanh nghiệp khai thác phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đó và tiến xa hơn trong ngành dinh dưỡng miễn dịch, doanh nghiệp phải luôn cải tiến về sản phẩm – vốn là linh hồn của doanh nghiệp.

Care For Việt Nam vừa mới "trình làng" sản phẩm COLOS IgGOLD™, đây có phải là sản phẩm chủ lực của công ty trong thời gian tới?

Đúng như vậy. Sản phẩm TPBS COLOS IgGOLD™ có thành phần sữa non là kết tinh của những công trình nghiên cứu ưu việt về chăm sóc sức khỏe miễn dịch: thành phần sữa non 24h với hàm lượng dinh dưỡng và kháng thể cao, với công nghệ BioLactol™ đến từ New Zealand, giúp bảo vệ và hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất khi đi qua acid dạ dày.

Với sản phẩm này, chúng tôi đặt mục tiêu chăm sóc tối ưu sức khỏe khách hàng: người dùng nhận được nhiều công dụng bổ sung được tích hợp trong 1 khẩu phần, có thể sử dụng đều đặn hàng ngày cho cả gia đình với mức chi phí hợp lý.

Hiện tại, chuyển đổi số đang là xu hướng và Care For Việt Nam giải quyết bài toán đó ra sao?

Chuyển đổi số là tất yếu để bắt kịp với thời đại 4.0. Ngoài việc tuân thủ Nghị Định 40, hệ thống quản lý kinh doanh bán hàng trực tiếp của công ty có khả năng đáp ứng lên đến 10 triệu lượt truy cập mỗi ngày và 300,000 lượt người dùng đăng nhập cùng lúc vào cao điểm mỗi cuối tháng.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, việc chuyển đổi số của chúng tôi chú trọng mang tới tiện ích tối đa cho đối tác kinh doanh và cả người tiêu dùng. Hiện tại, 100% lượng giao dịch của công ty được thực hiện qua các nền tảng số với tất cả các hoạt động như đặt hàng, theo dõi tình hình kinh doanh, quản lý hệ thống... Hướng tới kế hoạch phát triển bền vững tại Việt Nam, công ty sẽ triển khai thêm nhiều tính năng mới để đáp ứng được nhu cầu đặt hàng ngày càng tăng và kỳ vọng sẽ tạo ra mức tăng trưởng doanh số đột phá trong thập kỷ tiếp theo.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Sơn Tùng.