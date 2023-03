Đằng sau lời phát biểu nhận giải Oscar ở tuổi ngoài 60 của Dương Tử Quỳnh là “triệu điều” nhắn gửi

Vừa qua cộng đồng mạng Việt Nam và cả trên thế giới, những ai quan tâm đến lễ trao giải Oscar đều ấn tượng với lời phát biểu của diễn viên Dương Tử Quỳnh - nữ nghệ sĩ châu Á nhận giải hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Thông qua vai diễn Evelyn Wang - tác phẩm Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh hoá thân thành một bà chủ tiệm giặt là đang khốn khổ với một đống hoá đơn và cam chịu cuộc sống trong gia đình 3 thế hệ ở California (Mỹ). Tác phẩm thành công, cô vượt qua minh tinh nổi tiếng Cate Blanchett để thẳng lưng hãnh diện nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong buổi lễ, Dương Tử Quỳnh nói: "Đối với những người theo dõi tôi buổi tối hôm nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng, là bằng chứng cho thấy ước mơ có thể trở thành sự thực. Và các quý cô, đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời. Đừng bao giờ bỏ cuộc".

Ảnh: Getty Images

"Uớc mơ sẽ thành sự thật"

Khi cầm chắc trong tay giải thưởng danh giá, nữ diễn viên mở đầu bằng một thông điệp hữu hằng, nhưng vẫn đủ sức ảnh hưởng và trở thành động lực cho hàng nghìn hàng triệu người theo dõi - "Đây là bằng chứng cho thấy ước mơ có thể trở thành sự thật".

Dương Tử Quỳnh dùng giải thưởng Oscar để thuyết phục, dù ước mơ của bạn có lớn đến đâu hay thời điểm đó có xa vời so với thực tế đi nữa, cứ can đảm ước mơ, tự tin theo đuổi giấc mơ của mình, chắc chắn bạn có năng lực biến chúng đó trở thành sự thật.

Dương Tử Quỳnh sinh ra và lớn lên ở Malaysia với mơ ước trở thành một diễn viên múa ba lê và đã đăng ký học tại Học viện Khiêu vũ Hoàng gia ở London (Anh). Tuy nhiên cô buộc phải từ bỏ đam mê lớn nhất đời mình khi bị chấn thương ở lưng. Sau danh hiệu hoa hậu ở Malaysia, cô sang HongKong (Trung Quốc) theo đuổi ước mơ diễn xuất và giờ đây đã trở thành một trong những nữ diễn viên gốc Á "máu mặt" tại Mỹ cũng như kinh đô điện ảnh Hollywood với nhiều tác phẩm lừng danh.

Ảnh: Sky News

Dương Tử Quỳnh đã theo đuổi giấc mơ nghệ thuật gần hết một đời người, đưa ra mục tiêu tưởng chừng như một nữ diễn viên Châu Á khó có thể chạm tới, và cuối cùng, ở mốc U70, cô đã làm được bằng minh chứng giải Oscar. Cô dùng chính trường hợp của mình làm một ví dụ thực tế cho các bé trai bé gái, những ai đang theo dõi cô, kêu gọi họ cứ dạn dĩ đưa ra một đích đến rực rỡ cho chính mình.

"Đừng bao giờ nghĩ mình hết thời"

Phần truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trong bài phát biểu chính là tuyên ngôn nữ quyền cực mạnh mẽ - "Các quý cô, đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời. Đừng bao giờ bỏ cuộc".

Không chỉ trong lần nhận giải Oscar 2023 mà Dương Tử Quỳnh trước đó cũng luôn truyền tải thông điệp về định kiến giới trong các bài phát biểu, hay những buổi phỏng vấn của mình. Ví như tháng 1 vừa qua, cô cũng từng chia sẻ khi chiến thắng ở Quả cầu Vàng: "Năm ngoái tôi tròn 60 tuổi, phụ nữ ơi, các bạn đều hiểu khi ngày tháng lớn hơn, cơ hội cho chúng ta dường như nhỏ lại. Phim Everything Everywhere All at Once là một món quà với tôi, và tôi có thể đánh bại mọi thứ.

Tôi đứng đây và nhận được tất cả, 40 năm tôi đã không buông bỏ. Đó là hành trình tuyệt vời và là cuộc chiến đáng kinh ngạc để tôi có mặt ở đây hôm nay".

Những điều Dương Tử Quỳnh phát biểu đều thể hiện cùng một nội dung - chị em phụ nữ đừng để ai giới hạn khung thời gian thành công của mình, thành hay bại đều nằm trong tay mình. Nỗ lực có thể bắt đầu ở bất kì độ tuổi nào, và khi cơ hội đến, đừng chần chừ hay buông bỏ mà hãy cố chinh phục chiến thắng.

Ảnh: Townandcountrymag

Mặc dù trong thế giới Hollywood vẫn tồn tại một vấn nạn ngầm, chủ nghĩa tuổi tác đang có sự thiên vị giữa đàn ông và phụ nữ, trong khi tuổi trung bình của những người thắng giải Nữ chính xuất sắc trong thế kỷ qua là khoảng 37 tuổi thì nam diễn viên lại được nới dài thời gian hơn, hoặc khoảng cách tuổi trung bình giữa những người giành giải Nữ chính xuất sắc và Nam phụ xuất sắc đến tận 20 tuổi. Thì Dương Tử Quỳnh, khảng khái phản đối vấn nạn này bằng nỗ lực gấp bội của mình, để được quyền "tuyên bố" tại lễ nhận giải Oscar và nhấn mạnh cho thế giới hiểu được rằng: Tuổi tác chỉ là con số và không thể đánh giá, giới hạn năng lực của phụ nữ qua con số tuổi.