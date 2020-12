Đằng sau sự nổi lên của An Thịnh Group - ông chủ dự án The Legacy Hill Hoà Bình

Dự án The Legacy Hill Hoà Bình đang được An Thịnh Group triển khai. Ảnh: XT

Giữa tháng 6/2020, UBND tỉnh Hoà Bình đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng vốn đầu tư 1.008,5 tỷ đồng với tiến độ thực hiện là 33 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Trúng thầu dự án này là Liên danh CTCP đầu tư Reenco Hòa Bình (Reenco Hòa Bình), Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng và CTCP Phát triển đô thị An Thịnh (An Thịnh Urban).

Trước đó, dự án này do CTCP Đầu tư Reenco Sông Hồng quy hoạch và Reenco Hòa Bình trực tiếp triển khai làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến thực hiện từ quý 3/2012 và sẽ được nghiệm thu, đưa vào hoạt động từ năm 2015. Tuy nhiên, việc triển khai dự án bị đình trệ suốt nhiều năm. Sau 7 năm "đắp chiếu", đến tháng 7/2019, dự án bị buộc thu hồi đất theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐND để tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư theo quy định.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư Reenco Hòa Bình thành lập vào ngày 29/6/2010, người đại diện pháp luật là Nguyễn Thị Thanh Hương. Nữ doanh nhân sinh năm 1981 đồng thời cũng đứng tên tại Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng. Còn thành viên thứ ba trong liên danh trên là An Thịnh Urban hoạt động vào năm 2011, do bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1983) - em gái bà Hương làm Chủ tịch HĐQT. Lưu ý rằng cả An Thịnh Urban và bà Nguyễn Thị Thanh Hương đều là thành viên của An Thịnh Group. Bà Th

Như vậy, có thể thấy, dù kết quả thầu được trao cho liên danh nhiều công ty, song thực chất dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn đã về tay An Thịnh Group.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐQT An Thịnh Group. Nguồn ảnh: Internet.

Cuộc chơi địa ốc của An Thịnh Group

Được thành lập dựa trên nền tảng 8 công ty thành viên có quá trình hoạt động lâu năm, An Thịnh Group có lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư phát triển các khu đô thị, nhà ở và đầu tư phát triển các khu nghỉ dưỡng sinh thái. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn có 5 mảng hoạt động đáng chú ý khác bao gồm: Đầu tư phát triển khu Công nghiêp; Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Sản xuất vật liệu mới và đầu tư năng lượng sạch; Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nghỉ dưỡng, y tế - khám chữa bệnh và giáo dục; Vận tải và khai thác khoáng sản.

Ngay tại Hòa Bình, bên cạnh dự án vừa trúng thầu, một dự án khác đang được An Thịnh Group triển khai rầm rộ là Legacy Hill. Legacy Hill được quy hoạch trên diện tích 60ha, nằm trên địa bàn 3 xã Tân Vinh, Nhuận Trạch và Cư Yên của huyện Lương Sơn. Dự án được khởi công từ cuối năm 2019 và đang trong quá trình san lấp mặt bằng. Dự kiến đến quý 2/2023, dự án mới hoàn thành. Chủ đầu tư Legacy Hill là Công ty TNHH MTV Bất động sản HASKY Hoà Bình, cũng là một thành viên của An Thịnh Group.

Bóng dáng của An Thịnh Group còn ở nhiều dự án chung cư khác, chủ yếu là các lô đất vàng ở Thanh Xuân, Hà Nội. Có thể kể tới dự án The Legacy, đây là khu đất vàng tại Quận Thanh Xuân có quy mô 9.140 m2 ở vị trí góc của 2 con đường Ngụy Như Kon Tum và Lê Văn Thiêm, tiền thân là đất quốc phòng do Binh đoàn 11 quản lý.

Ngoài ra, theo giới thiệu trên website, An Thịnh Group cho biết đang triển khai nhiều dự án như: Phú Cát City (Khu đô thị quy mô 190.536 m2 tại Hoà Lạc), khu đô thị The Spring Town (quy mô 6,1 ha) hay Khu du lịch sinh thái Hồ Lụa.

Nổi lên như một doanh nghiệp bất động sản, song trên thực tế, An Thịnh Group lại bắt nguồn từ một công ty chuyên thi công xây dựng.

Tìm hiểu của Nhadautu.vn cho thấy, An Thịnh Group ban đầu có tên gọi là CTCP Đầu tư Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group Invest) được thành lập vào tháng 9/2018. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp này ở mức 100 tỷ đồng, thành phần cổ đông sáng lập bao gồm: An Thịnh Urban (sở hữu 60% VĐL), bà Nguyễn Thị Thanh Hương (20% VĐL) và bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ (20% VĐL).

Trong đó, An Thịnh Urban được biết tới là đơn vị thi công hạ tầng cho khu công nghệ cao Hòa Lạc và cũng là doanh nghiệp hạt nhân của hệ sinh thái An Thịnh Group.

Dự án đáng chú nhất mà An Thịnh Urban triển khai là Phú Cát City. Dự án này có quy mô 19 ha nằm cạnh khu công nghệ cao Hòa Lạc, tổng mức đầu tư 753 tỷ đồng. Được cấp phép từ năm 2008, theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, dự án hiện nay đã được bán hết, chỉ còn giao dịch giữa các nhà đầu tư thứ cấp.

Bên cạnh mảng địa ốc, thì em gái bà Hương - bà Nguyễn Thị Thanh Thảo cùng chồng là ông Ninh Văn Đông còn sở hữu nhiều xe sang như Mercedes S400 BKS 30E-345.99 hay chiếc Bentley mang biển số 30F-994.89.





Là doanh nghiệp lõi của cả hệ sinh thái nên kết quả kinh doanh của An Thịnh Urban cũng thu hút nhiều sự chú ý hơn, theo đó doanh thu của công ty này đã đạt đỉnh năm 2018 với hơn 440 tỷ đồng. Đến năm 2019, doanh thu sụt giảm tới 51% xuống 216 tỷ đồng và chỉ thu về vỏn vẹn 257 triệu đồng lợi nhuận thuần. Quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của An Thịnh Urban tính đến cuối năm ngoái lần lượt đạt 857,6 tỷ đồng và 267,7 tỷ đồng.

Được chú ý với hàng loạt dự án đình đám, đặc biệt là phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven thủ đô Hà Nội, An Thịnh Group dưới sự lãnh đạo của doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Hương cũng gặp phải không ít tai tiếng xoay quanh những dự án đã và đang triển khai.

Đơn cử có thể kể đến Legacy Hill Hòa Bình, The Spring Town... với những "lùm xùm" liên quan đến vấn đề pháp lý, điều kiện bán hàng, hay việc quảng cáo "quá đà" để gia tăng giá trị dự án.

Ngoài ra, dự án Khu đô thị Phú Cát City do một đơn vị thành viên của An Thịnh Group là Công ty TNHH Xây dựng Thành Hưng làm chủ đầu tư cũng từng vướng tai tiếng liên quan đến việc chậm tiến độ hàng năm, "bán lúa non" khi chưa đủ điều kiện. Cùng với dự án họ Legacy, dự án tổ hợp chung cư cao cấp The Legacy của An Thịnh Group tại khu vực Thanh Xuân (TP Hà Nội) cũng dính tới "lùm xùm" do bàn giao chậm và cho dân cư vào ở khi chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Dự án The Legacy do CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 (Hadisco 41) làm chủ đầu tư. Hadisco 41 là đối tác lâu năm và có mối quan hệ mật thiết với CTCP Tài Nguyên (Mã CK: TNT) của Chủ tịch MBLand Nguyễn Gia Long. Mối liên hệ khăng khít giữa hai doanh nhân họ Nguyễn này còn thể hiện qua việc ông Long chính là người chuyển giao chức Chủ tịch HĐQT Hadisco 41 cho bà Hương vào tháng 6/2018. Cập nhật tới cuối năm 2017, trực tiếp bà Hương sở hữu 40% cổ phần Handisco 41, ông Long có 30% và 30% còn lại thuộc về doanh nhân Nguyễn Duy Dũng.

Sự nổi lên nhanh chóng của An Thịnh Group là một chủ đề thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, trước năm 2016, vợ chồng doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Hương cũng như doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Thảo không gây được quá nhiều sự chú ý trong giới đầu tư địa ốc Hà Nội. Ông Hà Đình Quân, chồng bà Thanh Hương hiện là Giám đốc CTCP SX Vật liệu mới An Thịnh. Trước khi đảm trách vị trí này, doanh nhân sinh năm 1980 có hơn 10 năm công tác tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Cầu, với vai trò nhân viên kinh doanh.