Đằng sau sự tăng trưởng như 'tên lửa của máy giặt LG tại Điện máy Xanh

Kết thúc quý 4/2025, máy giặt LG xác lập cột mốc tăng trưởng ấn tượng tại hệ thống Điện máy Xanh với hơn 51.500 sản phẩm bán ra. Con số này không chỉ đánh dấu mức tăng trưởng 47% về số lượng và 60% về doanh thu so với quý trước, mà còn chính thức đưa LG vươn lên vị trí “ngôi vương” doanh số máy giặt toàn chuỗi.

Đặc biệt, “cơn sốt” máy giặt dung tích lớn 11 đến 14kg đã tạo nên cú hích ngoạn mục với một số model ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 316%. Đà tăng trưởng này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như xu hướng tiêu dùng cuối năm, chiến lược sản phẩm và công nghệ mà LG theo đuổi.

Phân khúc máy giặt 11 đến 14kg trở thành động lực chính thúc đẩy sự bứt phá về doanh số của máy giặt LG.

Động lực đầu tiên đến từ nhu cầu mua sắm của người dùng trong giai đoạn cuối năm. Nhu cầu tổng vệ sinh nhà cửa đón Tết khiến khối lượng chăn ga, màn cửa và đồ dùng cồng kềnh cần làm sạch tăng đột biến.

Trong bối cảnh cuối năm bận rộn, các dòng máy giặt nhỏ dần bộc lộ hạn chế khi dễ rơi vào tình trạng quá tải, gây ảnh hưởng đến hiệu quả giặt sạch và độ bền thiết bị. Thực tế này thúc đẩy làn sóng nâng cấp lên máy giặt dung tích lớn như một giải pháp “giải phóng” sức lao động, giúp xử lý gọn mọi mẻ giặt lớn chỉ trong một lần.

Và khi xu hướng nâng cấp máy giặt cỡ lớn ngày càng rõ nét, các thương hiệu sở hữu dải sản phẩm phù hợp như LG nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên.

Máy giặt dung tích lớn được ưa chuộng như “trợ thủ” giúp giặt giũ nhanh gọn, để gia đình thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp dịp cận Tết.

Bên cạnh các yếu tố khách quan từ thị trường, bước ngoặt giúp máy giặt dung tích lớn của LG xác lập lợi thế cạnh tranh chính là sự nhạy bén trong việc đáp ứng nhu cầu người dùng.

Từ quý 3, LG đã đẩy mạnh bổ sung đầy đủ các dòng máy giặt dung tích lớn với nhiều công nghệ tiên tiến cùng mức giá dễ tiếp cận, giải quyết đúng bài toán chi tiêu dịp cuối năm. Tại Điện máy Xanh, chỉ từ hơn 7.000.000 đồng - không chênh lệch quá nhiều so với các mẫu máy giặt 9kg phổ thông - khách hàng đã có thể sở hữu một thiết bị có sức chứa lớn hơn đáng kể, tối ưu hóa công suất cho mọi nhu cầu giặt giũ.

Ngoài ra, các tính năng thông minh cũng là yếu tố thúc đẩy sức mua của các mẫu máy giặt dung tích lớn dịp cận Tết. Minh chứng rõ nét nhất là mẫu máy giặt sấy lồng ngang LG AI DD Inverter FX1411N5G 11kg - model bán chạy nhất trong quý 4/2025.

Máy sở hữu các công nghệ tiên tiến như AI DD với khả năng nhận diện chất liệu vải và thiết lập chương trình giặt tối ưu giúp bảo vệ sợi vải, cùng công nghệ TurboWash 360 tăng khả năng giặt sạch khối lượng quần áo lớn trong thời gian ngắn. Đồng thời, LG Steam sử dụng hơi nước loại bỏ vi khuẩn, tác nhân gây dị ứng, phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người có làn da nhạy cảm.

Công nghệ AI DD trên máy giặt sấy LG AI DD Inverter 11 kg FX1411N5G giúp bảo vệ sợi vải tốt hơn 18% so với các chu trình giặt thông thường.

Trong khi đó ở phân khúc máy giặt lồng đứng, model LG TurboDrum T2514VBTB 14kg sở hữu công nghệ TurboDrum tạo ra các xoáy nước mạnh mẽ, giúp đánh bật vết bẩn cứng đầu mà vẫn hạn chế tối đa tình trạng quần áo bị xoắn rối sau khi giặt. Sản phẩm đang có mức ưu đãi Tết cực kỳ hấp dẫn tận 30%. Các model máy giặt LG còn hỗ trợ kết nối và điều khiển từ xa qua ứng dụng LG ThinQ™, mang đến trải nghiệm giặt giũ tiện nghi và hiện đại hơn cho người dùng.

Cú bứt tốc của máy giặt LG sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi vai trò “cầu nối” của Điện máy Xanh. Tận dụng thế mạnh về độ phủ rộng khắp 63 tỉnh thành, Điện máy Xanh không chỉ đưa máy giặt LG đến tận tay khách hàng mà còn bảo chứng cho sự an tâm tuyệt đối bằng dịch vụ giao lắp, bảo hành tận nhà mà chỉ những chuỗi bán lẻ hàng đầu mới có thể đáp ứng. Đây chính là nền tảng giúp các gia đình Việt dễ dàng tiếp cận và yên tâm nâng cấp tổ ấm dịp cuối năm.

Điện máy Xanh hiện cũng cung cấp các giải pháp tài chính thiết thực. Điển hình là chính sách trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng cho phép khách hàng rinh máy về dùng ngay không vội thanh toán. Khách hàng còn được tặng phiếu mua hàng trị giá đến 2 triệu đồng cho máy sấy LG kèm nhiều quà tặng gia dụng.

Đặc biệt chương trình “Tết FREE Mã” đang diễn ra tại Điện máy Xanh còn cung cấp giải pháp ví trả sau MWG Paylater hạn mức lên đến 40 triệu đồng, cùng hàng nghìn lì xì trị giá đến 5 triệu đồng.

Bằng các ưu đãi thiết thực, Điện máy Xanh giúp khách hàng sở hữu những sản phẩm chất lượng cao mà vẫn cân bằng tài chính cho gia đình.

Có thể thấy, cú bứt phá của máy giặt LG tại Điện máy Xanh trong giai đoạn cuối năm không chỉ là những con số ấn tượng, mà phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người Việt.

Khi nhu cầu giặt giũ ngày càng lớn, đòi hỏi cao hơn về tiện ích và chi phí hợp lý, những thương hiệu nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng như LG, cùng hệ thống bán lẻ thấu hiểu người dùng như Điện máy Xanh, đã tạo nên một lợi thế tăng trưởng đúng thời điểm, đặt nền móng cho đà bứt tốc bền vững trong thời gian tới.