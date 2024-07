Đăng tin sai sự thật về một công ty vàng bạc đá quý để tăng tương tác, Facebooker "Jerry Hanh" bị xử phạt

Qua đơn tố giác của 01 công ty vàng bạc đá quý trên địa bàn thị xã Cai Lậy, chiều ngày 07/7/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an huyện Cai Lậy tiến hành xác minh, làm việc với chủ tài khoản Facebook “Jerry Hanh” để làm rõ, xử lý về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, sáng 06/7/2024, trên tài khoản Facebook “Jerry Hanh” đăng nội dung “Mới sáng sớm làm gì xôn xao dữ vậy mấy ní. Vụ vàng giả PN ai mua từ tết tới giờ đem ra ktra nhen. Ai mua vàng cưới dâu cưới rể càng nên kiểm tra, nghe đồn bắt được thằng thợ đó rồi… Hên là e không có xiền để mua”.

Thông tin sai sự thật này đã được nhiều tài khoản cá nhân khác tương tác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của nhiều người, đồng thời tác động không tốt đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Lực lượng Công an làm việc với chủ nhân tài khoản Facebook “Jerry Hanh”.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, “Jerry Hanh” thừa nhận hành vi vi phạm. Do thiếu hiểu biết về pháp luật nên sau khi nghe tin đồn về vụ việc xảy ra tại công ty vàng, bạc, đá quý, “Jerry Hanh” đã không kiểm chứng mà đăng ngay lên mạng xã hội với mục đích tăng số lượng tương tác của người dùng mạng xã hội để quảng cáo và bán mỹ phẩm.

Jerry Hanh” tự gỡ bỏ bài viết đồng thời đăng thông tin đính chính trên trang cá nhân: “Hôm qua 6/7/2024 e vô tình đăng bài viết liên quan đến tiệm vàng PN. E xin lỗi chủ tiệm vàng PN và m.n nha. Vì e đã đăng tin sai, thông tin không đúng sự thật”; đồng thời, cam kết với cơ quan chức năng không tái phạm.

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tại khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử nêu rõ mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân,…